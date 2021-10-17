北台灣變冷很有感！東北風「最強時間點」曝光　台北下探20度

記者董美琪／綜合報導

入秋首波冷空氣報到，天氣明顯轉涼，這波東北風最強時間點預計在明天（18日）清晨，台北將下探20度，沿海空曠地區可能更低，預計白天起溫度漸漸回升。下一波東北風將緊接著在22日影響台灣，屆時北台灣市區低溫約22度左右。

氣象局表示，明天(18日)清晨東北風影響，北部、東北部及東部較涼，低溫只有20度左右，局部近山區平地氣溫會在低一些，中部地區低溫21度，南部地區低溫22、23度。

北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；白天之後東北風減弱，氣溫稍回升，桃園以北、宜蘭高溫約25度，其他地區高溫約27至30度，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中午過後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨。

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▲東北風南下，北台變涼有感。（圖／中央氣象局）



週二(19日)東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨。

週三、週四(20日、21日)基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

週五(22日)東北風增強，週六、下週日(23日、24日)東北風影響；迎風面降雨的範圍增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。25日至27日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲東北風接力南下，影響台灣。（圖／中央氣象局）

