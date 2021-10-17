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獨／「希望連千毅給我機會」鄧佳華道歉！超美日文老師嬌喊：加油

記者陳雕文／新北報導

網紅鄧佳華2019年對星諠性騷擾，日前才低頭謝罪，12日又對辣模言語騷擾，連帶「雪乳戰神」郭鬼鬼也加入戰場，氣得老闆連千毅將他冷凍1周！經過幾天沉澱，鄧佳華17日在長瀨昆妮、經紀人布丁的陪同下，對鏡頭道歉了，「我要改變自我，好好加油！」長瀨昆妮也搭著鄧佳華的肩膀嬌喊，「加油唷～」。

▲▼鄧佳華（圖中）在經紀人布丁（圖左）、長瀨昆妮（圖右）的陪同下對鏡頭說，會好好改變自己。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華（圖中）在經紀人布丁（圖左）、長瀨昆妮（圖右）的陪同下對鏡頭說，會好好改變自己。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，郭鬼鬼曾到連千毅的社群網站上控訴，「凡事照規矩來，請連董管一下鄧佳華的行為，現在他很大型，讓他知道要轉型不能只有嘴巴說說，他亂發文對女性不禮貌，看不出來哪裡有悔改？謝謝連董連千毅。」隨後，鄧佳華遭到連千毅處罰，冷凍一個禮拜的時間。

▲▼加油。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華（圖中）展現誠意，長瀨昆妮（圖右）拍肩為他加油。（圖／記者陳雕文攝）

連千毅在13日晚間的直播中表示，其實鄧佳華的本質並不壞，只是單純有點好色，表情總是看起來色瞇瞇，才會讓大眾「看得很不爽」，雖然鄧佳華不滿自己遭到公司修理，更不理解為何郭鬼鬼會控訴他騷擾，但他這一周的工作全數被推掉。

鄧佳華於14日自拍道歉影片提到，「哈囉鬼鬼！鬼鬼妳還好嗎？對妳造成的傷害，我很難過，鬼鬼…我想跟妳交朋友可以嗎？其實我人還滿不錯的，我會為了朋友著想，鬼鬼妳知道嗎…」

到了17日，鄧佳華在經紀人布丁、長瀨昆妮的陪同下，再次對鏡頭喊話，「要好好改變自我！」布丁表示，「謝謝大家對佳華的關心，最近種種事件鬧到沸沸揚揚的，很不好意思佔用媒體版面，佳華後來有跟公司、跟我好好道歉，現在佳華的工作邀約也重新接進來公司，佳華也恢復了以往的禮貌」。

布丁說，「經過長時間的溝通，我相信佳華是真心想要悔改，希望大家可以給他一個機會，因為佳華有中度智能障礙，對事情的吸收速度慢，也可能是我過去對他太嚴厲了，我也要改進」。

有「展場女王」之稱的性感辣模「33愛佳奈」曾在臉書發文解釋，「面對一個病患，身為網路族群的我們都太認真了，冷凍他是這兩天的熱門話題，性騷擾是他表現自己的方法，但請別忘了，冷凍他其實也沒用，因為鄧佳華的第一型態就是個無業遊民，工作都無法長久，冷凍根本只是讓他回到第一型態，也許面對這樣的病患，封鎖他是最好的方法，如果真的有人想伸出溫暖的手，那帶他去看醫生吧！他做的這一切都是為了受人注意，你去認真的罵他，那就是輸了」。

●總在連千毅身後…「E級爆乳」日文老師害羞：未來會用XX進行教學

▼辣模愛佳奈（圖左）發文說，他（鄧佳華）做錯了甚麼?。（圖／翻攝自愛佳奈臉書）

▲▼愛佳奈發文。（圖／翻攝自愛佳奈臉書）

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