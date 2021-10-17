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社會 社會焦點 保障人權

疫情舒緩車流大增！士林區車禍最多路段在這裡　警加強執法

▲士林警方統計轄內車禍易發生路段為延平北路中正路口、警未來將加強違規取締告發 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警方統計轄內車禍易發生路段為延平北路中正路口、警未來將加強違規取締告發 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府將10月份訂為「交通安全月」，因疫情已漸驅緩，用路人因解封而大量通勤汽機車上路，根據士林警方統計車流數據，士林區中正路、延平北路口，為三重、蘆洲等通勤人口進入北市重要樞紐點，由於該路段部分路口取消機車強制兩段式左轉，但隨著疫情解封上下班車流量逐年攀升，警方統計車禍數據發現，2019年1月至9月該路口車禍致傷者26人，2020年同期有19人；今年同期受傷者已達25人。

▲士林警方統計轄內車禍易發生路段為延平北路中正路口、警未來將加強違規取締告發 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警方統計轄內車禍易發生路段為延平北路中正路口、警未來將加強違規取締告發 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析事故肇事違規態樣，均以違規右轉、搶越車道、行人違規占大多數，今年士林警方在該路口取締闖紅燈、違規轉彎共計107件，顯見駕駛人越接近車流量大之路口，容易分心違規陷入發生事故危險當中。

士林警方為推動「交通安全月」、有效降低車禍件數，將對易肇事路口加強保護行人路權，強化駕駛人守法觀念，並針對「汽機車不禮讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」及「行人未依規定行走行人穿越道」加強執法告發。警方呼籲民眾行經該易肇事路段能減速遵守標線號誌指引、避免車禍發生。

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