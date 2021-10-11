機車深夜轉彎不打方向燈！警攔查三寶騎士　身上驚見30萬K毒

記者張君豪／台北報導

北市士林警分局後港派出所警員在8日18時許巡邏時，在士林區福港街發現陳嫌駕駛機車轉彎未打方向燈，警方打算上前攔停告發，警員盤查過程，發現陳姓騎士（35歲）眼神閃爍精神恍惚，警員根據《警職法》要求陳嫌下車受檢，並出示相關證件。

▲士林後港所警員機警盤查，截獲190克K毒並逮捕涉嫌持毒陳姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林後港所警員機警盤查，截獲190克K毒並逮捕涉嫌持毒陳姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

巡邏警員當場在陳姓騎士背包內，查獲三級毒品K他命3包，經總毛重達190.6公克、行動電話等證物，由於所扣K毒毒品數量超過法定裁罰值上限，警方依現行犯當場逮捕黃嫌。

陳嫌落網向警方透露，他平日從事餐飲服務，惟因身染毒品惡習才會隨身細帶K他命供吸食自用，但由於陳姓騎士身上K他命多達190克市價超過30萬元，警方對他說法存疑，將查扣手機送數位鑑識解析，不排除陳男有販售、運輸K毒犯行，全案於詢後將陳嫌依違反毒品危害防制條例移請士林地檢署偵辦。

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