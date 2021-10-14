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交通安全月啟動　屏縣警交通隊化身體驗教室

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為響應交通部2021年10月「路口安全」的主題，今(14)日於縣警局交通隊舉行「交通安全月學童安全教育體驗記者會」，規劃一系列有趣的交通安全體驗，邀請民生國小80位五至六年級學童，以及他們的爺爺奶奶一同來參加。縣長潘孟安特別提醒在場大小朋友，遇到砂石車等大型車輛時，記得避開大型車視死角，並牽起小朋友的手，指導正確穿越馬路的觀念，讓小朋友覺得很溫馨。

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

推廣交通安全月並結合10月14日重陽節，縣警察局邀請學童與他們的爺爺奶奶參加「交通安全月學童安全教育體驗記者會」，倡導家庭教育親子共學交通安全互動，活動中安排，壓水球、砂石車視覺死角、大重機執法等多項互動體驗，交通隊成為大型互動體驗教室，員警們都成為老師與學童們說明各項交通安全事宜。

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

其中大型車視線死角部分，由縣內砂石車最多的里港警分局交通組長林中安還示範遇到砂石車等大型車輛時，大小朋友要如何避開大型車輛的線視死角，確保行的安全，讓大小朋友印象很深刻。

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潘縣長表示，學童與高齡者一直是交通安全重點宣導對象，尤其高齡者路口交通事故比例偏高，而學童用路觀念還尚未成熟，故透過遊戲及親自體驗的方式，警員們親力親為指導，讓交通安全知識從國小開始就向下紮根，亦可利用親子共學方式，增進祖孫親子情感交流，提醒高齡者不可忽視路口安全的重要性，傳遞穿越馬路的正確觀念，還有認識大型車視野死角的危險性及內輪差，加深學童及高齡者對「大型車視野死角及內輪差」防禦及保持安全距離之觀念，期能降低類似交通事故發生。

▲交通安全月啟動，屏東縣縣警局交通隊化身交安體驗教室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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