多良車站周邊建設改善　饒慶鈴聽取部落族人意見

▲饒慶鈴視察太麻里三和原住民發祥地及多良車站周邊環境 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府重視地方建設與環境營造，縣長饒慶鈴17日下午在原民處長方銘總陪同，與議員陳政宗、尤忠正及太麻里鄉長王重仁、鄉民代表李高明珠、地方仕紳及部落族頭目與族人等前往視察三和陸發岸原住民發祥地及多良車站周邊環境，聽取部落族人們的需求，盼能擁有友善的環境建設。

縣長饒慶鈴表示，縣府非常重視地方建設發展，尤其部落居民的居住環境及出入需求更為重要。近年台東縣發展觀光景點效益高，多良車站周邊建設改善也是當務之急。

縣長饒慶鈴等人先前往太麻里三和陸發岸原住民發祥地是卡大地布、射馬干、大王、馬蘭及馬當等5個部落祭袓聖地。部落族人反應，因部份祭祀場域環境友善度不佳，例如樓梯設計過斜陡、及多年未整修牆面出現剝落情形，各部落領袖與族人希望縣府能協助整頓修繕，給予族人友善安全的祭祀環境場域。

另多良車站為熱門觀光景點，遊客數日益增加，造成收費亭出入口處易造成遊客排隊回堵。饒慶鈴即刻指示原民處補助改善設施費用予太麻里鄉公所，讓收費亭、出入口、設置無障礙設施及坡道，周邊電線桿地下化美化周邊環境，盼能儘速解決相關環境改善問題。未來2個地區，要提供更友善且安全的祭祀場域及觀光遊憩空間。