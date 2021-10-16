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台東慢食節「起酵餐桌」登場　探索美食的酸甜鮮香

▲慢食節把台東發酵的料理齊聚一堂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲慢食節把台東發酵的料理齊聚一堂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推廣「吃在地、食當季」的台東慢食節，今年第2場起酵餐桌於10月16、17日下午3點在「台東舊站特區」舉行，此次餐桌主題來自「發酵」是微生物與人的親密合作，也是人類共通的飲食文化，從阿美族人到客家人都有厲害的食物發酵技術，副縣長王志輝也到場參加，並歡迎民眾一同前來品嘗起酵千萬種風味，探索食物慢發酵的酸甜鮮香。

副縣長王志輝表示，今年4月份台東慢食節第1場「童趣餐桌」首次移師關山舉辦，重現縣內各族群文化中童年的味蕾記憶、以及成長的夢想滋味，而第2場「起酵餐桌」與熱愛台東發酵的料理人齊聚一堂，帶來卑南米娜冷酸辣筍、稻草炙烤Siraw飯糰、紫蘇香草康普茶、野莧菜發酵臭豆腐、自家發酵酸種麵包、米釀桂圓冰淇淋等各式各樣從傳統到創新，一想到就流口水的起酵好滋味，邀請民眾慢慢享用。

王志輝提及，這次慢食節主題發酵，需要好的食材、適合的菌種、合適的溫度與環境，同時也需要耐心靜靜等待，在時間的變化中醞釀出美好的成果，如同「慢食」在台東就像1趟發酵之旅，從產地餐桌的理念開始，漸漸擴散、發酵，大家攜手一起釀出每1次慢食節的美好滋味，探索感受到發酵的香氣、魔法與魅力。

除了飲食市集之外，更與「發酵迷」黃靖雅合作，現場開設「慢食客─發酵廚藝教室」，帶領學員一起動手做甘酒釀、米麴氣泡飲。「慢食講」飲食文化講座，則邀請卑南建和部落的青年們，分享呈現部落長輩們懷念的兒時發酵滋味「iniangliw酸湯圓」，透過料理、手作與分享，讓發酵的魔力重回日常生活、認識讚揚古老的飲食智慧。

配合疫情防疫措施，此次活動採預約(免費)票券制，登記網址https://www.accupass.com/go/sft_oct2021 、現場填寫實聯制資料，於活動當日進場時段報到，量體溫、掃描票券QR code即可入場，市集活動分為下午場3點至5點半、晚場5點半至8點，每場次各開放400人進場。另全場不使用1次性餐具，不提供租用餐具服務，提醒入場民眾一定要自備餐具入場，響應環保及做好個人防疫工作。

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