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來趣台東8條農村新玩法　優遊農村FUN心玩

▲水保局台東分局規劃了8條農遊行程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲水保局台東分局規劃了8條農遊行程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歡迎來台東農遊體驗，行政院農委會水保局台東分局推薦曾獲金牌農村、通過優遊農村評鑑的經營主體，精選8條農遊行程，歡迎大家一起來台東農村旅遊，透過農村旅遊體驗吸引遊客來玩，不只推廣感受台東自在的生活步調，更期盼能協助在地農產品銷售與週邊產業的發展，創造地方創生，人才回鄉的可能性。

為推廣台東地區的農村旅遊，並鼓勵民眾持5倍券消費，水保局台東分局特別規劃了8條農遊行程，各分佈於台東縣內3大旅遊線上，希望讓遊客能夠多停留在台東，欣賞美拍「台東藍」、暢遊山海之間，以及感受自在的生活感受，分別為:縱谷地區的關山米國學校、電光社區發展協會、鹿野饗嚮台東、初鹿梨迦初走甜品店等；海岸線的成功福和成餅店、都蘭足渡蘭手工皂坊；南迴地區的卜拉米農坊、峰忠傳奇(小米學堂)。而且民眾持5倍券消費，還會有特別的優惠好康，優惠僅到12月30日止，且數量有限，預購從速。

水保局台東分局農村營造課長黃秀慧表示，台東地區農村旅遊受到疫情影響，在地產業發展也連帶受到影響，但分局仍積極辦理農村旅遊服務品質提升工作坊，鼓勵各經營主體將危機化為成長動力，重新檢核自身弱點與修正，積極迎合市場趨勢，增加散客市場的行銷與出團率，或是研發線上體驗活動，遊客不用出門卻能在家中購買使用台東在地的產品等方式，期盼增加多元的行銷管道，才能避免在疫情反覆下，仍有收入來源保障永續經營。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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5倍券 農遊行程 台東

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