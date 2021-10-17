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最療癒的「吹南風」落幕　民眾喊話2022勾再來

▲歌手與現場觀眾合影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲歌手與現場觀眾合照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

最暖心的療癒活動「吹南風 晒音樂」16日傍晚在藍晒圖廣場後方鐵道步廊再次登場，邀請到消失已久的男神「徐瑋」以及三位才氣女神「方季惟」、「何方」、「江念庭」，一起與民眾揚起今年最後1場風，熟悉的民歌，讓現場300多位粉絲聽的如癡如醉！

縣長饒慶鈴表示，吹南風晒音樂今年已經3歲了，感謝一路相伴的鄉親及鐵粉們，今年雖遭遇疫情攪局打亂了預先規劃的期程，但感謝每1位防疫資優生才得以順利舉辦，期望未來持續打造「吹南風晒音樂」品牌，激起民眾走出戶外的意願，貼近藝術與音樂。

去年參加過擋泥板女神演唱會的氣質歌手何方，再次來到台東一改上回純白清新風，這次搖身一變成性感帥氣帶來多首經典民歌「風中的早晨」等等，接下來登場的江念庭1首經典老歌「可愛的玫瑰花」帶起現場民眾起身跳舞，邊唱歌邊跳舞實在太舒服了，下次還想再來！

此外，久久未出現在螢光幕前的徐瑋一樣年輕帥氣，1位超級鐵粉從國中開始追星到現在，他特地帶來珍藏的卡帶和宣傳照，徐瑋特地幫粉絲寫上祝福和簽名，粉絲開心的說「今天真是太值得了！」，連續2年壓軸登場的軍中情人方季惟演唱多首成名曲「怨蒼天變了心」、「悔」、「想你想到夢裡頭」，民眾直喊「不管來幾次都不嫌多！」

▲方季惟演唱多首成名曲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲方季惟演唱多首成名曲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在現場也看到不少祖孫3代參與的畫面，很開心大家的支持與響應，相約明年再來吹南風晒音樂揚起下一陣風潮，為我們帶來更多更精彩的演出。

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