帶老爸看病！他4點悲喊「7、8年級到底得罪了誰」　PTT洗版戰翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

最近「8年級崇尚及時行樂」的話題不斷，比起咬牙扛房貸，許多人更願意做個躺平族；不過，一名網友卻苦嘆，7、8年級有夠悲哀，不僅求職條件高、房價薪資嚴重失衡，還有雙親要負擔，「到底是得罪了誰啊？」

網友深夜在PTT提到，「明天要帶我那個沒保險的老爸去看病，躺在床上突然悲從中來，7、8年級真他X有夠悲哀，外語能力、文書作業能力不能少，還非要唸到碩博，才能掙到一份薪水不錯的工作，牙牙學語時房價先爆衝一次，最近又再爆衝一次。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

他接著直言，4、5年級的父母輩不需要有什麼技能，就能有個不錯的工作，然後擁有一間房，也無須特別為自己的人生做打算，「像我爸媽就是，完全沒保險也沒啥規劃，退休後就是靠勞保年金、靠小孩養，然後講理講不過，就直接放大絕情感勒索。」

原po無奈指出，現在求職條件要求高、房價薪資比嚴重失衡、雙親的負擔，及社會福利搖搖欲墜，「他們（父母）還有勞保可以領，我都不知道我退休時勞保還在不在。」

▲原po感慨，現在薪水和房價比嚴重失衡。（圖／資料照）

對此，鄉民紛紛回應，「是你不會投胎」、「好好顧你爸可以嗎？少在那邊無病呻吟」、「不婚不生，讓悲慘的鎖鏈到這代就好」、「離開台灣會發現新世界」、「當你爸也真可悲，小時候養你從來沒該過，現在叫沙X，生到這種真的不如射在牆上」、「如果不養你，他們也可以蠻爽的吧」。

相較原po的情況，很多人覺得8年級過很爽，除了「躺平族」興起，崇尚及時享樂的生活，還有一大部份年輕人乾脆放棄買房，「老爸老媽累積的實力」、「我認識的8年級父母都有留台北市房子給他們，沒有例外」、「孩子生少相對繼承房產資源變多」、「不用存錢買房了，可以好好照顧飲食玩。」

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