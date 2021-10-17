老鳥看「8年級過很爽」IG打卡全好料　網揭2黑暗面：窮才及時行樂

▲網友點出8年級生懂享受的關鍵原因。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

七年級被稱作最辛苦的世代，反觀八年級就快活很多？一名網友透露，他在公司這幾年觀察到，新進的八年級菜鳥「生活都多彩多姿」，休假就往外跑，社群軟體上也常常打卡吃好料，「怎麼感覺很多八年級的小朋友生活都過得不錯，有沒有八卦？」

原PO在PTT表示，從他這兩年帶新人的經驗，八年級生普遍都很懂享受，除了工作外也用心經營生活，常常看到他們休假就打卡出去玩、吃好料，「買一些最新的3c商品」，有些甚至已經結婚生小孩，也早就擁有自己的汽車，過得比年長的前輩都還要舒適，令原PO忍不住感嘆，自己出社會10幾年，直到去年才有能力負擔起一輛新車，除此之外沒有值得炫耀的資產，看著八年級菜鳥如此逍遙實在自嘆不如，為什麼現在八年級生都過得比較好？

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▲8年級更重視及時行樂。（示意圖／資料照）



網友點出2個關鍵，第一個是「躺平族」興起，越來越多人崇尚及時享樂的生活，所以賺的錢直接花在物質上，不會想存起來投資，「窮所以活在當下，沒存款，看起來當然很好」、「躺平族啊，不婚不生不買房不買車，及時行樂」、「躺平了啊，好爽」、「不如說沒錢結婚生小孩買房買車，所以及時行樂」、「認真回，窮的也是很多，但八九年級大多都及時行樂，你遇到的很多都是潮潮吧。」

另一個原因就是放棄買房，現代房價高漲很多年輕人早已負擔不起，住在家裡省下買房的錢就差很多，「老爸老媽累積的實力」、「我認識的8年級父母都有留台北市房子給他們，沒有例外」、「孩子生少相對繼承房產資源變多」、「不用存錢買房了，可以好好照顧飲食玩。」