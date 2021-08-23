七、八年級秒懂「SONY滑蓋當年多夯」　這款自拍神器更讓妹子瘋狂

網搜小組／綜合報導

這10年來，全球智慧型手機呈現爆炸性的成長，不過在它問世前，也曾有一代代經典手機紅極一時，說到SONY滑蓋、Nokia 3310、「自拍神器」T91等，相信瞬間能讓許多七、八年級生陷入回憶殺，當年光用手機聽音樂，都是「潮到出水」的事阿！

Podcast節目「八年級生」最新一集聊到各種懷舊機子，主持人控ㄅ就笑說，她國三才拿到人生第一支手機，那時她迫不及待想跟同學傳便籤，結果沒有藍芽，只有紅外線，所以被迫兩台手機貼在一起傳，讓她哭笑不得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持人哈妹則回憶道，國中時也是用Sony Ericsson的滑蓋手機，「我的是S500i，感覺就算過了很久，也還是不會忘記這個名字。」接著被問到人生第一支手機時，她表示，小五時阿姨送了一支小小的米色日本機，方便聯絡爸媽。一席話讓控ㄅ驚呆，直呼「不愧是台北，我小五班上沒人拿手機！」

後來，哈妹還提到，高中時期超夯的「自拍神器」Sharp T91，搭配320萬畫素的CCD相機、及2倍光學變焦的它，當年風靡少女圈，「我朋友就有一台，那時我們都會在錢櫃、KTV瘋狂用T91自拍，一定要調紅光，然後都會擺出脖子扭到的姿勢XDDD，現在回想起來，就覺得超爆笑。」

▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）