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8年級竄出大量躺平族！鄉民「不婚不生」放棄抵抗：能舒服幹嘛不躺

▲▼網咖,電玩,線上遊戲,電腦,宅男,網路遊戲。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲越來越多躺平族不想結婚生子背責任。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

記者黃可昀／綜合報導

不婚不生也懶得奮鬥，待在舒適圈生活過得去就好，人稱這種類型為「躺平族」！一名網友透露，最近看到有女生抱怨男友開始躺平，不想買車或買房，最大樂趣就是跟朋友打遊戲，「好奇現在這個年代，選擇躺平不努力的男孩兒多嗎？」

原PO在PTT表示，他認為如果花大量心力在女生身上，最後卻無疾而終，「也是挺耗費時間跟精力的」，畢竟每個人的擇偶標準心中都有一把尺，很難靠努力改變，像他日前看到的抱怨文，女方就嫌男友不買車買房，只喜歡跟朋友打遊戲、出去玩，但其實這類躺平族已經越來越多，身邊或許就有這類不想努力，滿足於現況的男性。

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網友紛紛回應，「幹嘛不躺？努力要死要活，生活也差不了多少？還不如躺平舒服」、「結婚率跟出生率不就告訴你答案」、「會躺平的是中層的，就是有意識到這社會不行，也意識到自己不行才躺平的」、「真正會躺平的是中間階層，下層+9哪有在怕生的，看婚生統計就知道台灣一直在走日本老路了」、「離婚後躺平，只能說躺平真他媽的爽」、「躺了，該體驗過的體驗了就好，一個人超爽的」、「不想躺平的時間一久也躺平了」。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲有一種躺平族是不婚不生，但仍努力工作養活自己。（示意圖／記者周宸亘攝）

另一派網友則屬於「稍微躺平」，還是會努力賺錢提升個人生活品質，也有買車買房的規劃，但對於結婚生子沒有興趣，自己一個人快活得多，「趟很久了，不過要澄清一下，沒有不買房不買車，只是不為了女人買」、「有車房照躺，反正我的選擇不是為了討好異性而做的」、「月收七萬多，自從我交了女友月收變兩萬，還要被嫌還要猜他的喜怒哀樂，躺平好像比較好點」、「普通躺平就韓國三拋而已，拋戀愛、結婚、生子3個。」

一名網友回文將躺平族分4種類型：

【全躺平】
住在家裡不外出工作，當個啃老族給爸媽養。

【半躺平】
還是會去工作，不過從來不找對象也不著急結婚，平時下班都窩在家打遊戲。

【微躺平】
認真工作賺錢，收入足以買房或買車，感情觀則是比較自由，沒有固定對象，崇尚不婚不生。

【婚姻中躺平】
家事、開銷都AA制，和配偶說好不生小孩，享受兩人世界。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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關鍵字：

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