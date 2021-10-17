另類天選之人！　她曬身分證「超狂末6碼」：有夢最美

▲原PO自曬身分證。（圖／翻攝Dcard）

圖文／CTWANT

各部會配合振興五倍券，推出各種加碼券以刺激經濟。有的幸運兒靠身分證尾數抽中2、3種加碼券，但一名女網友秀出自己的身分證，大嘆「大概這輩子都抽不到了」；原來她的身分證字號末6碼都是同一個數字，而且剛好都是0。

原PO在Dcard閒聊板發文「身份證末碼0000，大概這輩子都抽不到了」，而且開頭就直接表示話不用多說，「直接上圖」。她貼出中華民國國民身分證，大部份資料都沒有顯示，僅留下身分證號末4碼，果然是0000。原PO加碼表示，「話說我不止4個零，是6個零呢！」

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▲原PO自嘆毫無機會中奬。（圖／翻攝Dcard）

她感嘆從小就很希望六福村可以在國慶日舉辦「雙00免費入園活動」，順便幻想多帶兩個人入園，但結論只有4個字：「有夢最美」；她每次去郵局、銀行，甚至是工作面試時，也都會因為這6個0被說特別。另一名男網友看後加碼在笑話板發文，表示自己的身分證末4碼是9999，也問網友「我本人9999夠不夠衰？」

網友看後紛紛留言表示「好慘，感覺各種活動你都沒符合過」、「我以為我4個0已經很多了」、「機率不是都一樣嗎」、「 這輩子什麼都抽不到了」、「身分證有123456789都有活動，就0沒有幫qq」、「如果開出00我會衷心為妳喝采，太特別的數字了」。

▲男網友的身分證末4碼是9999。（圖／翻攝Dcard）

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