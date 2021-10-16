天選之人「加碼券直接放棄」　曬身分證驚哭了：這輩子都抽不到了

▲女網友身份證末碼為0000！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

天選之人哭了！一名女網友苦笑直呼，自己的身分證末四碼全都是「0」，對於加碼券陸續開獎，她已做好心理準備「大概這輩子都抽不到了！」討拍文曝光後，同溫層網友也曬出各種超酷身分證末四碼，包括7777、9999等，另有網友也突破盲點安慰，「這不影響機率啊，大樂透你買123456中獎機率一樣的意思！」

一名女網友在Dcard表示，看著首輪「七大加碼券」獎號出爐，內心忍不住怨念一番，原因太悲催，「身份證末碼0000，大概這輩子都抽不到了」，不僅如此，原PO身份證9個數字排列中，0就佔了6個，「話說我不止4個零，是6個零呢！」

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對此，原PO難過討拍，深怕線上勾了加碼券資格，抽中機率也是渺茫。接著話鋒一轉，原PO打從小時候就喜歡做白日夢，「最期待就是希望六福村哪天國慶，可以辦雙00免費入園活動，還幻想這樣我就可以再多帶兩個人呢，結論...有夢最美。」

文章曝光後，底下引發千名網友關注，「好慘，感覺各種活動你都沒符合過」、「我以為我4個0已經很多了」、「好強喔，我身分證是77」、「對，這輩子什麼都抽不到了」、「如果開出00我會衷心為妳喝采，太特別的數字了」、「天選之人」。

留言串中，有苦主也現身自嘲，「000路過，原來有人是0000」、「我以為我四個9已經很酷了，每當別人看到我身分證都會很驚訝，話說都抽96、97、98就是沒有99」、「雖然不是最後面四碼，但我的身份證是連續4個4444，之前我媽還問我要不要改，但我覺得超級酷又超帥」、「我是7777，Lucky Seven」。

事實上，不管數字如何排列，抽中的機率是一樣的，其他網友回應，「這不影響機率啊，就跟大樂透你買123456中獎機率一樣的意思」、「機率是一樣的沒錯，但是商家辦活動特價通常不是0000，而是比如創始日期或是什麼特別的日子，當然政府的券是隨機，所以機率一樣」。

▼同溫層也曬出特別末四碼！（圖／翻攝Dcard）



說到天選之人，本周「7大加碼券」中獎獎號中，其中有2組天選數字「597與798」還爽中3種券，可說是名副其實的幸運籤王，而未來還有三次中獎機會，民眾光是對號碼肯定會亂成一團，因此有神人製作網址「加碼券中獎速查網」，只要輸入身分證字號，一秒答案get！

《ETtoday新聞雲》記者實測，輸入身分證末三碼後，接著按下查詢，一秒就可知道是中獎／槓龜，由於不須輸入完整身分證，因此並沒有個資外洩的問題，且可輸入多組身分證，中間輸入半形的逗號「,」後，系統也會告知分別中了哪一種加碼券，功能超強大。

▼第一週加碼券中籤號碼。（圖／記者曾筠淇製）

