黃國書退出民進黨　網感嘆：全黨挺3Q卻沒人為他講話

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委黃國書今（17）日凌晨於臉書坦承，過去曾當過國民黨線民，並宣布退黨，引發議論。許多網友湧入臉書為他加油，也有網友說「全黨挺3Q一人，卻沒人為黃國書講話……」。

▲民進黨立委黃國書。（圖／ETtoday資料照）



黃國書表示，在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是卅多年前戒嚴時期的一段塵封往事。當時被找約談，告知我和政治叛亂犯交往會有麻煩，如果可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。

黃國書強調，過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力，從政後致力推動台灣本土歷史文化的重建。他也宣布，「即日起，將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，本人將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務。謝謝大家的關心。」

貼文一出後，上百位網友留言為他打氣，「初衷不變，委員加油」、「白色恐怖的受害者」、「委員加油，這幾年來為中西東南的付出大家有目共睹」、「有擔當有就是有，有些人臉皮夠厚沒有勇氣承認過去一切的做為？那才是可恥？加油！」

也有網友感嘆，「全黨挺3Q一人，卻沒人為黃國書講話……」、「希望委員可以繼續為民服務，優秀的問政是可以更直接更有效的幫助社會啊」、「其實你不用退的，戒嚴時期大家都是身不由己保護自己跟家人的命重要，以立委來說真心覺得你做的不錯了。」