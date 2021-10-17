快訊／19日起拍畢業照、海濱活動「6狀況」不用戴口罩了！ 　

記者許展溢／台北報導

考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17日）宣布，經與相關單位溝通討論及評估後， 自10月19日至11月1日雖繼續維持疫情警戒標準為第二級，但有6大狀況則不用戴口罩了。

▲陳時中宣布有6狀況免戴口罩。（圖／指揮中心提供）



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▲指揮中心宣布維持二級警戒到11/1，同時調整戶外戴口罩標準。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形者，得於戶外免戴口罩：

1.於室外從事運動時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

4.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法 保持社交距離時，仍應戴口罩。

5.外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，得免戴口罩。

6.於指揮中心或主管機關指定之場所(如：臺鐵高鐵用餐區)或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

至於室外運動不戴口罩，是否有限場地？如河濱運動或到國小跑步、散步跑步也可以不用戴？陳時中說明，「沒有，基本上在室外從事室外運動，只要本身沒有症狀，且與不特定對象，可維持社交距離，可在運動把口罩拿下，休息時還是要戴上。」

▼10/19至11/1，全國維持疫情二級警戒標準。（圖／指揮中心提供）