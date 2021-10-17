「室內二氧化碳濃度高」成感染高風險？　指揮中心將公布通風標準

▲室內二氧化碳濃度高，是否代表感染高風險？陳時中說此邏輯聽起來正確。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

有專家認為室內二氧化碳濃度過高，成為「通風不良指標」，更代表著是「感染高風險場域」，對於此邏輯是否正確？中央流行疫情指揮中心今（17日）表示，聽起來是正確的，將會公布良好的通風標準。

新北爆發本土Delta幼兒園群聚，台大公衛教授詹長權特別提到空氣傳播風險，病毒透過呼吸、說話、咳嗽或打噴嚏等方式散發出來，大小約在1微米到100微米之間，如果小於5微米，就可能散播超過2公尺，且在空間中懸浮好幾個小時，無形間傳播；當中又以Delta情況更嚴重，因為個案上呼吸道病毒量會比Alpha高，最多達到千倍。

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詹長權表示，要避免空氣傳播，必須改善通風，意即讓大量室外空氣進入稀釋室內空氣，使室內和戶外環境相仿。根據國際指引，建議最好維持1小時4~6次換氣率，可減少病毒在空氣中濃度9成以上，空氣傳播風險減少9成。二氧化碳濃度是簡便的監控指標，詹長權說，如果室內環境在有人狀態下能維持二氧化碳濃度小於800ppm，感染風險就會下降；反之大於這個數值，一旦有無症狀患者進入空間，風險就會上升。

▲羅一鈞表示，未來會公布開放良好通風的標準。（圖／指揮中心提供）



指揮中心今記者會被問室內二氧化碳濃度過高，是通風不良指標，也代表感染高風險場域，對此邏輯，陳時中說「我聽起來是正確」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，通常室內二氧化碳濃度就是大家俗稱「悶不悶」，有比較明確的科學上的估計方式，目前所謂的公共場所需要有良好通風，在這樣基礎下希望增加空氣流動，避免病毒在內停留太久，造成前後進入的人有感染風險。

羅一鈞最後舉例，如針對KTV、MTV開放指引有要求換氣頻率，未來針對可能即將有條件開放的休閒娛樂場所，也會公布開放良好通風的標準。