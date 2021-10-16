海巡紅外線熱顯像系統　成功救援台南七股潟湖受困民眾

▲海巡北堤安檢所守望人員，使用紅外線熱顯像系統搜尋受困民眾位置，並派遣充氣式橡皮艇1艇3員前往現場救援民眾脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊15日深夜10時5分許，接獲台南七股潟湖民眾通報，其浮具底部觸及蚵架導致失去動力無法航行，請海巡署派人救援，北堤安檢所守望人員使用紅外線熱顯像系統搜尋受困民眾位置，並同步派遣充氣式橡皮艇1艇3員前往現場救援民眾脫困。

海巡署南部分署第11岸巡隊指出，海金巡人員據報後，立即回報海巡署第六巡防區指揮部，即刻啟動救援機制前往協處。由北堤安檢所守望人員，使用紅外線熱顯像系統搜尋受困民眾位置，並同步派遣充氣式橡皮艇1艇3員前往現場救援，於深夜10時38分抵達現場，經檢視民眾無明顯外傷，及提供救生衣穿戴維護安全，並接駁至橡皮艇上返回岸際，後續海巡人員提供保暖物品及薑茶飲用，民眾表示無需就醫將自行返家，非常感謝海巡署協助救援脫困。

南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，海巡署將派員馳赴執行救援，確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署提供各項服務及救助。