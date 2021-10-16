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台南大型就博會超過8000個就業機會　媒合率達5成

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，包括三井outlet廠商、台積電、聯華電子、Garmin、瀚宇彩晶、堤維西交通、期美科技、璨揚企業等多家企業設攤徵才，提供8321個工作機會，薪資超過3萬元以上有3115個職缺，初步媒合率超過五成。

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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就業博覽會由市長黃偉哲、勞工局局長王鑫基、永康區公所區長陳勝楠、台南市議員許又仁、台南市榮民服務處處長王國能、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心主任黃豑頡、台南市產業總工會理事長宋照濱、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市總工會常務理事陳萬枝、台南市職業總工會秘書長吳允昌、林宜瑾立委服務處執行長朱正軒等多位貴賓到場，祝福求職者就業成功，在職場上綻放光彩，共同在台南安居樂業。

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長到永康探索教育公園就博會的會場，為求職民眾加油打氣，在步入會場時遇到高齡長者，黃偉哲市長溫馨關懷並協助推動輪椅、陪伴同行，讓民眾備感窩心。黃偉哲表示永康是台南最大的行政區，16日就博會在永康舉辦，民眾從鄰近各地過來求職都很方便；台南是個對投資友善的城市，近年來，透過市府團隊積極招商引資，相關重大建設已陸續開花結果，南科半導體產業發展，帶動更多半導體上下游產業廠商進駐，另外沙崙科學城的投資建設與研發團隊引進，形成智慧、綠能科技產業聚落，未來南科、沙崙雙引擎，將引領臺南新興科技產業發展。根據104人力銀行12日公布的最新數據顯示，7年來中南部工作數成長逾50％，增幅已超車北部，歡迎大家一起在台南呷頭路、過好生活。黃偉哲說明年基本工資提高到25250元，也呼籲廠商要提供優質的勞動條件，吸引好人才，讓更多勞工受惠。

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基說，台南市110年上半年失業率為3.9％，低於全國3.93％，與台中市並列六都最低，勞工局除辦理大型就業博覽會，建構實體就業媒合平台，協助廠商找人才、市民找工作，也設置線上徵才專區，提供遠距面試機會，提供求職者更多選擇。

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市榮民服務處處長王國能表示，很高興能跟市府一起辦理就業博覽會，榮民服務處將提供就業及職涯諮詢，以協助屆退官兵提前準備進行職涯規劃，協助成功再就業，進而發揮最大的勞動力，創造最佳就業市場。

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場就博會現場提供面試模擬、CPAS職涯諮詢、職業安全與勞動諮詢及求職顧健康等多項貼心服務外，另有國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處提供屆退官兵就業諮詢服務，協助屆退官兵就(轉)業。16日為鼓勵民眾多投遞履歷，增加面試機會，提供多樣好康求職禮，並由勞工局長現場抽出小米手環獎項，由余小姐及吳先生獲得；勞工局職訓就服中心也預告因應旅館業人才需求，將於10月27日於永華市政中心2樓中庭辦理旅館業聯合徵才活動，包含旅館訂房員、櫃檯接待員、禮賓接待主任、餐廳中、西餐廚師、餐飲服務主任、計時服務員等逾300個多元職缺，歡迎有求、轉職需求之民眾可把握機會，踴躍參加。

▲台南市勞工局16日在永康區探索教育公園辦理「台南好生活、台南呷頭路」第三場大型就業博覽會，提供8321個工作機會，初步媒合率超過五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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