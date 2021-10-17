虎豹潭6人落水！媽媽才獲救…聽「9歲女兒失聯」情緒崩潰

記者趙蔡州／綜合報導

新北雙溪虎豹潭16日下午發生山洪，導致31人大自然體驗營受困，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲晚間先後到場關心、視察救援進度及慰問獲救市民。據悉，體驗營成員當時通過虎豹潭古道，中途突然降下大雨只好折返，不料在回程途中有人意外落水，目前31名參加者已有25人脫困獲救，6人仍失聯，而最新消息是今早發現一名成年男性遺體。

這次體驗營31名參加者包含各地國小、國中學童，以及孩子們的家長與老師，其中有一名失聯女童就讀永和國小，這次跟著媽媽一起參加戶外體驗活動，沒想到會發生意外。據悉，女童的媽媽原本也是受困民眾，脫困後發現找不到女兒，情緒非常激動。

▲救難人員摸黑下水尋人。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市長侯友宜、台北市長柯文哲晚間先後趕到現場，兩人一起聽取簡報及搜救進度。新北市政府消防局長黃德清表示，救難隊目前已經在落水事故地點、地點下游、沿途及周邊步道、水潭等投入112人全力搜救，除了派人摸黑涉水搜尋外，也在每一個點設置燈光照明，希望能有所發現。

黃德清指出，為爭取救援黃金時間72小時，救難隊將徹夜搜索，儘管入夜後雨勢增加，造成搜救越加困難，他們也絕不會放棄，如果原本的搜索點與攔截點均無法找到人，17日天亮後會調派更多人力支援，並且擬定新的搜索勤務計畫，研擬是否要擴大搜索點。而根據最新消息，今早發現一名成年男性遺體。

▲侯友宜趕到現場關心搜救進度。（圖／記者郭世賢翻攝）

失聯名單如下，共計4名小孩、2名大人：

劉OO，11歲男童，新湖國小學生，藍色上衣、深藍褲子；

劉OO，8歲女童，新湖國小學生，粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子；

蔡OO，9歲女童，永和國小學生，黃色雨衣、芥末黃褲子、紅色上衣；

陳OO，15歲少女，麗山國中學生，粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子；

陳OO，48歲男子，（麗山國中學生父親），黑色上衣、深灰色短褲；

鐘OO、45歲男子。穿著不詳。

另外，中央氣象局17日凌晨0時50分持續針對6縣市發布豪雨特報，其中臺北市、新北市山區有局部大雨或豪雨可能，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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