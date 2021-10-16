▲寧夏夜市攤商。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱晟軒／綜合報導

夜市是台灣小吃文化的縮影，一般民眾除了可以用銅板價吃美食，還能夠感受到夜市所帶來的人情味，所以也成為許多外國旅客來台打卡的觀光景點之一。對此，就有網友好奇詢問「純論賣吃的，台北哪個夜市最頂？」貼文曝光後，立刻釣出許多老饕點名「寧夏夜市」。

有一名網友日前在批踢踢八卦板發文指出，在小小的台北市內有不少夜市，「純論賣吃的，鄉民覺得哪個夜市最頂？擁有自己的特色美食，戰力最強呢？」

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▲根據統計，鄉民點名寧夏夜市的次數最多。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻釣出許多網友狂推位於北市大同區的寧夏夜市，紛紛回應「寧夏，沒有之一」、「吃的就寧夏」、「寧夏，而且管理也不錯」、「寧夏平均水準最高」「寧夏+1」、「寧夏吧，不過每次吃完圓環邊蚵仔煎就飽了」、「我沒有全吃過，目前覺得是寧夏」。

不過，也有部分網友點名南機場夜市，「南機場唯一」、「南機場屌打全部」、「南機場勝，但寧夏也不差」、「南機場讚讚」、「南機場，其他都不行」、「南機場在地人會吃，不是騙觀光客的」、「拜託別來南機場，我不想排隊」。

▼南機場夜市被推薦留言數居第二。（圖／翻攝自批踢踢）