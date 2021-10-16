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智協+美協清掃鐵花新聚落　饒慶鈴邀民眾一起美化台東

▲排水溝清理出許多落葉及砂土淤積。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東智協結合台灣美化協會清掃鐵花新聚落。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣智障者家長協會結合台灣美化協會持續8年辦理台東清掃美化活動，16日在鐵花新聚落周邊，協同文化里里長宋明軒、鐵花慢活生活工藝市集、台東市區鐵花商圈協會及東東市共同舉辦第8屆「愛傳承」清掃學習活動，縣長饒慶鈴也挽起衣袖加入清掃美化環境行列，並感謝台東縣智障者家長協會連結在地資源，多年來帶領百位志工共同清潔環境，鼓勵心智障礙家庭及社會大眾多多參與社會公益，提高心智障礙者社會參與的機會。

饒慶鈴提到，感謝台灣美化協會將源自日本的「清掃道」引進台灣，將清掃哲學的理念推展到鄰里居民之間，自2016年延續清掃臺東至今已邁入第8屆。鐵花新聚落是台東觀光重要據點，是來台東必遊的景點、人潮眾多，特別感謝現任理事長戴啟珩帶領來自全國的志工進行清掃活動，藉由大家一起行動共同維護環境。也希望邀請更多在地團體、居民、店家進行清掃學習，透過街道清掃讓鐵花村的環境變得更乾淨，也歡迎附近居民及擁有共同理想的夥伴參與，除美化環境也讓更多人知道彎腰學習的精神。

▲排水溝清理出許多落葉及砂土淤積。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲排水溝清理出許多落葉及砂土淤積。（圖／記者楊漢聲翻攝）

清掃活動從9點起分組在鐵花新聚落周邊進行清掃，由於前幾日大雨不斷，步道有不少落葉，排水溝也出現落葉或砂土淤積等問題，短短時間內，各組都清出好幾桶的泥砂，令饒慶鈴及現場志工感到不可思議，也請鄉親於假日清掃住家周邊環境衛生，一同美化環境。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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