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空姐麥當勞成癮！胖到媽不認得　1年狂減30kg「瘦回妹子」辣照曝光

▲▼澳洲雪梨一名22歲空姐漢德森（Cora Henderson）自曝驚人減肥對比照。（圖／翻攝自IG／@corahenderson）

▲澳洲22歲空姐漢德森（Cora Henderson）自曝驚人減肥對比照。（圖／翻攝自IG／@corahenderson，下同）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名22歲空姐極度熱愛麥當勞，甚至對這些速食食品「吃上癮」，每周在麥當勞的消費金額高達200澳幣（約新台幣4150元），直到她的體重達到95公斤時前去探望父母，才發現連媽媽都快認不出自己，於是她決心減重，結果竟在一年之內就成功減去30公斤。

▲▼澳洲雪梨一名22歲空姐漢德森（Cora Henderson）自曝驚人減肥對比照。（圖／翻攝自IG／@corahenderson）

▲漢德森表示，自己熱愛吃麥當勞的食物，甚至吃到成癮，每個星期花掉台幣4千多元買速食。

根據《每日星報》報導，來自雪梨的22歲空姐漢德森（Cora Henderson）在2020年初體重飆升到95公斤，當她飛往美國威斯康辛州格拉夫頓（Grafton）探望父母時之前，她說自己從未意識到肥胖問題，「媽媽來機場接我時，幾乎認不出我了，她讓我坐下並問我還好嗎？我懷疑自己變胖，但沒有意識到有多胖，而且我太懶了，什麼都不想做。」

▲▼澳洲雪梨一名22歲空姐漢德森（Cora Henderson）自曝驚人減肥對比照。（圖／翻攝自IG／@corahenderson）

這一切都歸因於漢德森太喜歡吃麥當勞了，甚至到了成癮的地步，她每天大約會花30美元（約新台幣840元）買麥當勞的食物，而航空旅遊業的忙碌生活讓她習慣在機場買速食來吃，但他卻開始感到疲憊、昏昏欲睡，後來漢德森才意識到過度加工、鹽分與糖分過高的食物正是導致她沒有動力鍛鍊的原因，與母親的對話讓她突然想通，趁著疫情失業她轉為從事電話客服，註冊了健身房會員，開始做有氧和重訓。

▲▼澳洲雪梨一名22歲空姐漢德森（Cora Henderson）自曝驚人減肥對比照。（圖／翻攝自IG／@corahenderson）

如今，漢德森戒掉了速食、飲料、糖分過高的食物，吃了很多蛋白質與蔬菜，只喝白開水，在短短一年的時間內就成功減去30公斤的體重，變身成金髮辣妹。她表示，「我現在感覺很棒，我覺得人們常常沒有意識到的是，作為人都會改變，這是關於發掘自我的事情，雖然很多人為了外表而減肥，但關鍵是要確保內心快樂，並用健康的食物補充身體能量。」

漢德森目前在IG擁有2.3萬名粉絲，時不時會上傳一些減重前後對比照與大量的性感比基尼照片，吸引許多粉絲留言稱讚她的「全新身材」，「這就是所謂的激勵人心」、「變了很多！」、「老實說妳真的太棒了」、「我的偶像」，也有朋友留言稱為她感到相當驕傲。

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