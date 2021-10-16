今年最火舞蹈！「爆脂神舞」連藝人、網紅也跟上熱潮

【企劃特輯】

石墨烯界的第一品牌「PP波瑟楓妮」在今年爆紅，其中塑崩褲從六月開賣至今銷售突破八萬條，為了發揮塑崩褲提高運動效能、提升新陳代謝的特殊功能，業者請潘若迪老師特地編排了一首「塑崩跳」舞蹈，現在「塑崩跳」成為網路瘋傳的瘦身舞影片，不少藝人、網紅紛紛在社群媒體上發布自己「塑崩跳」的影片以及分享穿上塑崩褲的感想，穿著塑崩褲跟著塑崩跳，在家就能輕輕鬆鬆消耗卡路里，呼喊粉絲跟著她們一起動起來！

▲藝人趙心妍、高以馨還有網紅都在「塑崩跳」。



▲網紅們紛紛在社交媒體上分享自己塑崩跳的影片。

石墨烯第一品牌「PP波瑟楓妮」 特殊的「塑崩織法」不分尺碼通通都穿得下



業者表示，產品的根本是「品質」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，將諾貝爾獎背書的石墨烯材料導入紡織布料中，透過它釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加循環，讓身體處在良好的循環狀態，窈窕、保養兼顧，強大的功效在運動表現也更加優越，效果大受消費者肯定，還一路熱銷到歐美地區。在設計時也希望女性朋友不用再為了害怕穿不下、挑選尺寸上而煩惱，引用價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，讓塑崩褲不分尺碼、不論是22腰或46腰通通都穿得下，所以只有一個尺寸的才是正宗「PP石墨烯塑崩褲」。

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，讓石墨烯塑崩褲不論是22腰或46腰通通都穿得下。

▲MIT製造「石墨烯塑崩褲」還熱銷到歐美。



新一代黑科技褲 不限身型都可輕鬆駕馭



「PP石墨烯懶人塑崩褲」在每一個場合都能穿、並不侷限於運動時，所以在剪裁設計上也耗費了許多心思，穿上它後透過加壓的設計讓腿部線條顯瘦、長時間久站或久坐的浮腫、痠麻、曲張等問題也能改善，並且任何身型都能夠輕鬆駕馭，最重要的是石墨烯的材質特性極為舒適親膚，適合台灣高溫天氣，久穿也不悶熱，堪稱是每個人都必備的神褲！

▲獨家的「塑崩織法」擁有超強的伸縮彈性，不分尺寸通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

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