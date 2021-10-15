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封為演藝圈「瘦身教科書」　江宏恩表示：用對方法吃多也不怕！

【企劃特輯】

▲封為演藝圈「瘦身教科書」 江宏恩表示：用對方法吃多也不怕。（圖／業者提供）

「想瘦就瘦」是每個明星該具備的本事，原本息影七年的本土劇女星葉家妤，被拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，後來才短短幾周就暴風式鏟肉7公斤雪恥，10月8日葉家妤發文感謝「江宏恩」神救援，推薦日夜塑崩讓她可以回歸S號，也告訴大家其實用對了方法，吃多也不怕！

看到葉家妤的發文，江宏恩近日也在臉書上發文「我曾經為戲爆增被笑稱是肥龍，大家都叫我演藝圈「瘦身教科書」，靠著日夜塑崩總共甩了22公斤，因緣際會下介紹了葉家妤「日夜塑崩」，其實用對了方法，吃多也不怕！有了「日夜塑崩」再也不用跟熱量計較啦」，雙方都紛紛表示靠著日夜塑崩能夠輕鬆甩肉。

▲封為演藝圈「瘦身教科書」 江宏恩表示：用對方法吃多也不怕。（圖／業者提供）

▲葉家妤發文感謝江宏恩神救援，讓她暴風甩肉7公斤。

▲封為演藝圈「瘦身教科書」 江宏恩表示：用對方法吃多也不怕。（圖／業者提供）

▲江宏恩先前被笑稱是肥龍，現在被封演藝圈「瘦身教科書」。

江宏恩被封演藝圈「瘦身教科書」

江宏恩一年內成功甩掉22公斤，被演藝圈封為「想瘦就瘦」的祖師爺代表，記者採訪江宏恩時，他表示：單靠節食真的非常痛苦，常常半途而廢，除了運動外還搭配「日夜塑崩」，現在還在持續的瘦，從「肥龍」變回以前精實的「飛龍」，現在在鏡頭前也不用「靠角度」來避開肚肉、雙下巴。

▲封為演藝圈「瘦身教科書」 江宏恩表示：用對方法吃多也不怕。（圖／業者提供）

▲江宏恩近期都會陪著愛狗或是騎腳踏車運動。

葉家妤感謝江宏恩 半年狂鏟7公斤

因為江宏恩的提點，葉家妤短短半年就狂鏟7公斤，葉家妤向記者表示：因為之前減重卡關，透過粉絲團向宏恩大哥請教瘦身方法，他無私的分享給我他靠「日夜塑崩」甩去20公斤的方法，我自已才用了半年就瘦了七公斤，而且現在還持續的瘦；原本我很擔心有甚麼副作用或是會復胖，但到現在真的都沒有這些狀況發生，葉家妤感謝地說：宏恩大哥真的是推薦了一個很棒的產品給我，讓我找回了自信。

▲封為演藝圈「瘦身教科書」 江宏恩表示：用對方法吃多也不怕。（圖／業者提供）

▲女神葉家妤透過江宏恩介紹日夜塑崩也鏟肉7公斤，讓她找回自信。

「日夜兼顧」阻斷吸收代謝不間斷 是最有效且不易復胖的專業級減重法則

專業營養師表示：「真正有效的減重是需要日夜配合的，白天人體的吸收會增加新的脂肪囤積，而且僅能代謝當日吸收的熱量，如果能日間阻斷熱量、油脂、糖分的吸收，就能不繼續增加體內囤積的脂肪；夜間因人體機制的關係，此時的代謝循環會維持在最低範圍，提供能量的是深層的頑固囤積，但如果能讓循環代謝維持跟白天一樣，甚至更高，就能真正燃燒到深層的頑固囤積。」

而日夜塑崩的原理正是『日夜循環』白天燃燒脂肪、夜間時提升代謝！《日塑崩》利用376種專利纖維，阻斷日間熱量、油脂、糖分的吸收，不會有新的脂肪增加；而睡前食用的《夜塑崩》，有助於入眠以及添加「辣木葉」，拉高代謝率，在夜間燃燒頑固囤積；透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

▲封為演藝圈「瘦身教科書」 江宏恩表示：用對方法吃多也不怕。（圖／業者提供）

日夜兼顧才能真正達到有效減重！
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