擁城中城4屋大姊開庭逃死劫　手機通話「無人接聽」超悲戚

▲住城中城10樓的阿玲姐在大樓內有4間套房，因到雲林出庭，幸運躲過一劫。 （圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，市府在237旅店設安置旅館，由社會局、觀光局人員進駐協助災民並發放慰問金。住在10樓且在城中城有4套房的「阿玲姊」受訪表示，住在該大樓已經相當久，這次意外剛好她到雲林出庭幸運躲過一劫，她也遺憾提到，罹難者名單之一，包括幾年前向她買房子的鄰居。

「好險律師堅持帶我去開庭，不然一定會死掉」住在城中城相當多年的阿玲姐心有餘悸告訴記者，事發前一天她剛好因被詐騙92萬前往雲林開庭，她提及自己本來不想去，但是在律師堅持下，最後就被律師載去開庭，因而幸運躲過一劫。

▲城中城阿玲姐提到自己的鄰居不幸罹難 。（圖／記者黃宥寧攝）

阿玲姐下一秒情緒低落的說「認識的朋友都在裡面...」她拿出手機向記者說，8樓之3號的郭姓屋主，是她多年前以1坪4萬賣給他，成了好鄰居，事發後，她打了許多通電話想聯繫郭先生，卻都沒有回應，她心裡就有底「應該是走了」，她也提到城中城過去曾經有套房是以1坪10萬賣出，但郭先生以1坪4萬跟她買，當時買得相當高興，圓了家的夢想，沒想到卻不幸罹難；阿玲姊也講到8樓之6伍姓鄰居曾經也騙過她房子跟錢，但沒想到也走了，令人不勝唏噓。

「冥冥之中」阿玲姊搖搖頭說，案發當天剛好是重陽節，過去城中城有一間三奶公（神明），大家都算住得平安，但後來遷移了，但她仍感激在律師堅持下，她才因此躲過這劫，但失去鄰居也令她相當難過。

▲城中城大火奪走46條人命。（圖／記者許宥孺翻攝）