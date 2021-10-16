蔡英文南下探視城中城大火傷者　點名清理局部荒廢老舊建物加速改建

記者陳家祥／台北報導

高雄鹽埕區40年屋齡的「城中城」大樓，14日凌晨發生大火，目前已累積46人死亡。總統蔡英文16日上午南下高雄慰問傷者，她除了承諾會全力協助處理後事外，也強調，行政院及內政部，全面檢討強化建築管理、消防檢查跟都更危老制度不足的地方，全面盤點住商混合大樓，特別是局部荒廢的老舊建物。

▲總統蔡英文16日上午連跑3醫院探視傷者，接著轉往殯儀館捻香致意。（圖／記者吳世龍攝）

蔡英文表示，對這次在災害中勇敢搶救的警消還有醫護的辛勞表達慰問，前天高雄城中城大火造成許多傷亡，大家都感到非常沉痛和不捨，今天來高雄就是來探視傷者及慰問罹難者家屬，也要感謝投入搜救的工作人員還警消醫護的辛勞。

蔡英文說，這次有許多罹難者，我們要向他們的家屬表達哀悼跟慰問之意，也一定會協助處理後事；對於受傷者，醫院也會給予最好的照顧。在災後工作上，中央、地方會全力協助，透過專人以一對一方式，提供協助、幫助度過難關。

蔡英文表示，這次事件後，社會上有很多討論，尤其國家制度面上、法規面上，是不是要進行全面檢討？讓在不論是在法規或制度面能更完善。過去5年透過社會住宅、都更危老政策，致力改善國人尤其是弱勢族群的居住環境，「發生城中城事故，我們一定要更積極檢討改善」。

蔡英文強調，已經請行政院及內政部，全面檢討強化建築管理、消防檢查跟都更危老制度不足的地方，中央一定要用最快的時間跟縣市政府合作，全面盤點住商混合大樓，尤其是局部荒廢的老舊建物，要立即進行環境整理，排除危險、雜亂的問題，建立起所必要的社區管理系統，並用公辦都更來加速處理大樓跟建物的問題。