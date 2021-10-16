北市65歲以上長者預約第二劑莫德納　10分鐘湧3萬人

台北市議員林穎孟日前爆料北市醫院施打過期疫苗，市府隨即澄清是資料上傳錯誤，並沒有打過期疫苗。對此，台北市長夫人陳佩琪，透過臉書還原施打疫苗前核對資料的過程，強調「絕不可能打錯針、打錯劑量或打錯濃度，當然更不可能會打到過期疫苗。」