北市65歲以上長者預約第二劑莫德納　10分鐘湧3萬人

記者陳家祥／台北報導
台北市民65歲以上長者，以及55歲以上原住民，16日上午9點開放預約莫德納第二劑，預約時段分別為16日上午9點到下午5點、17日上午9點到中午12點。北市準備8萬多預約量，預約系統上午才開放10分鐘，已有3萬390人預約成功。
副市長蔡炳坤表示，預約系統才開放10分鐘，已有3萬390人預約成功，相當踴躍。因應需求，本次提供251家合約診所，總預約量8萬9675劑，預約時間到17日中午12點截止。而本次預約疫苗接種時間為10月22日到27日。
記者陳家祥／台北報導
台北市民65歲以上長者，以及55歲以上原住民，16日上午9點開放預約莫德納第二劑，預約時段分別為16日上午9點到下午5點、17日上午9點到中午12點。北市準備8萬多預約量，預約系統上午才開放10分鐘，已有3萬390人預約成功。
副市長蔡炳坤表示，預約系統才開放10分鐘，已有3萬390人預約成功，相當踴躍。因應需求，本次提供251家合約診所，總預約量8萬9675劑，預約時間到17日中午12點截止。而本次預約疫苗接種時間為10月22日到27日。
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