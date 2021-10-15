反惡罷！力挺陳柏維　彰化綠營魏明谷行動加入

▲前彰化縣長魏明谷加入反3Q。（圖／翻攝自魏明谷臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台中第二選區立委陳柏維3Q面臨惡意罷免，3Q在罷免案前十天發起「100小時民主最後一哩路」，每天透過一步一腳印，要重新走遍選區，為地方自由而走、為台灣民主而走，做台灣的工、走台灣的路，國策顧問、前彰化縣長魏明谷深受感動，日前也跟著在霧峰區一起走，更懇求拜託該選區親友出門反惡罷。

魏明谷發文指出，他擔任過立委，深知中南部立委兼顧國會問政與地方選服的困難，在於時間根本不夠用，一天要當兩天用，如果不用心，選民很容易就會發現，不過3Q就任一年多來，不論是為台灣發聲或問政的表現及處理地方陳情案，都可圈可點，如果因為政治惡鬥被罷免，真的令人很捨不得。

魏明谷13日陪著3Qi.tw 陳柏惟一起徒步行走選區，看到許多鄉親熱情地打招呼，讓谷哥稍微放寬心，但是沿路看到更多惡意罷免的大型宣傳看板，卻讓谷哥越走越憂心，選舉比的如果是身家財產、比誰的背景雄厚？3Q恐怕永遠是沒有機會的。

魏明谷指出，看著3Q堅定的背影，一路和民眾打招呼拜託反惡罷，也看到這位年輕人對於台灣這片土地的熱誠，那股真誠，和去年選前一模一樣。谷哥也回想，台灣民主這條路，從來不是一路順遂，尤其地方勢力的盤根錯節，有志青年只能嘆氣，但是3Q去年為大家勇敢的站出來，現在3Q需要大家再一次的支持。

谷哥相信，台中第二選區的選民非常有智慧，去年才會把票投給了3Q，讓這個沒有背景的台灣囝仔，以些微差距寫下台中第二選區的民主新頁，這是許多人一起勇敢的結果，如果您的親友也在台中第二選區，請跟谷哥一起拜託他們，讓我們再勇敢一次，把3Q留在立法院，為台灣、為民主發聲。