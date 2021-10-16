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72歲阿公和2嫩妹玩3P活活累死！「馬拉松式壞壞」後陳屍家中

▲▼性行為,性交易（示意圖／取自Pixabay）

▲老翁疑似因為縱慾過度，精盡人亡。（示意圖／取自Pixabay）

記者王佩翊／編譯

非洲奈及利亞阿夸伊博姆州（Akwa Ibom State）一名從郵局退休的72歲老翁，日前假借引薦工作的名義，誘騙2名年輕女子同時與他發生性行為，然而就在3人行的過程中卻疑似因為體力不支導致死亡。鄰居最後發現屍體，才連忙報警，目前2名女子已經遭到逮捕。

根據當地媒體報導，72歲的死者是一名退休人員，先前曾在郵局工作，然而他日前卻在凌晨被鄰居發現倒臥在大樓中，失去呼吸心跳。鄰居嚇得連忙要到老翁家告知其家人，怎知卻遇到2名陌生女子。2名女子聲稱，是死者帶她們回來過夜的，但他後來便說自己要外出放鬆一下，沒想到最後卻死在大樓內的其他地方。

據了解，老翁生前以自己曾在郵局工作的名義，稱願意替2名年輕女性推薦安排工作，但2人必須要與他進行「馬拉松式的性行為」。女孩們雖然同意了，但卻沒想到老翁事後竟然體力不支，身體無法負荷。

警方目前暫時無法確定老翁是否是因為縱慾過度導致「精盡人亡」，不過獲報後已經逮捕2名涉案女子，接下來也將針對此案進行進一步的調查，以釐清詳細案情。

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