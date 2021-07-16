豪放妻婚前簽約3人運動！保守尪怒　押性愛夫妻下跪做這事洗門風

▲一對年輕夫妻找單身的女性友人爽玩3P，不料事後被未婚夫恐嚇簽下200萬本票。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣一對陳姓年輕夫妻，婚後不久為尋求刺激，找來王姓女友人大玩3P，夫妻倆還要求王女簽同意書，不料1年多後被王女的黃姓未婚夫得知，黃男氣憤不已率眾前往討回公道，逼迫陳男下跪並簽下200萬元本票洗門風，事後，陳姓夫妻覺得不甘心，也付不出錢而報警，盡管黃男否認犯行，南投地方法院最後仍以恐嚇取財罪名，判處有期徒刑1年2個月。

陳姓夫妻婚後尋求刺激，2017年時詢問王女願不願意3P，還要王女簽下同意書，且註明未婚，3人就在8月、11月爽玩3P性愛遊戲。

王女後來在2019年6月和黃男結婚，結婚前被黃男得知未婚妻曾和人玩過3P，黃男氣憤不已，帶著4男1女到陳姓夫妻住處討公道，黃男喝令陳姓夫妻下跪，大罵連別人未婚妻也敢下手，還恐嚇要把夫妻倆像球一樣丟下山，陳男辯稱不知王女是黃男的未婚妻，還拿出同意書證明經過王女同意。

黃男則說，有個台中大哥也發生同樣的事，做錯事的人給了500萬元洗門風，他只要200萬元即可，陳男後來簽下100萬元本票1張，以及面額10萬元的本票10張，黃男一行人才離去。

陳姓夫妻不甘心被恐嚇，也實在付不出200萬元於是報警，黃男矢口否認犯行，法官審酌黃男家境貧困，上有老母，下有3名幼齡兒女要扶養，依恐嚇取財罪判處有期徒刑1年2個月。