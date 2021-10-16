全台最美「看海書店」太平青鳥將開幕！海景第一排鳥瞰基隆港

▲全台最美看海書店「太平青鳥」即將開幕，可鳥瞰基隆港。（圖／青鳥提供）

記者林育綾／綜合報導

基隆太平國小廢棄校園大變身，即將由「太平青鳥」書店進駐！座落於「Keelung」地標旁，坐山望海，能夠鳥瞰基隆港「海景第一排」美景，堪稱全台最美視野「看海書店」，期許推廣台灣閱讀文化、點燃台灣思想火光，成為一座知識燈塔，也將販售咖啡、茶、輕食等，10月16日、17日及22日試營運，預計10月23日正式開幕。

基隆港西岸「Keelung」地標旁的太平國小，因學生人數過少在2017年廢校；而林右昌市長上任後積極推動基隆城市改革，後續由基隆都市發展處承接重責，由基隆的門面——基隆港邊的太平社區著手，以太平國小舊校舍為基地，改造成設計與建築者之家，並邀請元智大學山海工作營團隊進駐，與在地居民共生，重返太平山城輝煌歷史。

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▲▼「太平青鳥」書店原先是基隆太平國小廢棄校園，舊校舍大變身。此為施工階段照片。（圖／朱逸文攝影，青鳥提供）

基隆都發處長徐燕興攜手青鳥書店創辦人蔡瑞珊、青鳥書店顧問張鐵志，邀請知名建築師郭旭原、黃惠美，重新改建廢棄的太平國小，齊力打造全台灣最美的書店「太平青鳥」。

青鳥書店表示，太平青鳥是立於基隆⻄岸山腰的「知識燈塔」，一座山海回望的書店，以書為起點，策劃多種文化活動，讓人文層疊的基隆⻄岸回歸眾人視野。

▲▼太平青鳥坐山望海，堪稱全台最美視野書店。（圖／朱逸文攝影，青鳥提供）



太平青鳥將在10月16日、17日、22日上午10點至下午6點試營運，而10月23日正式開幕，連續2天共舉行10場活動。

開幕首日（10/23）由優人神鼓引路，帶領眾人從基隆火車站走上太平青鳥，靜心感受山息海風，闢條通往閱讀的路徑，並於當日下午1點舉辦開幕記者會，更由無垢舞團創辦人林麗珍開啟首場文化對談講座，傾訴雨都澆灌的舞蹈美學﹔緊接由基隆畫家王傑、景觀設計師吳書原，發現城市層疊而起的痕跡。

第3場對談由基隆作家鄭栗兒、鄭順聰，搜索藏密巷弄的氣味記憶，帶領眾人領略基隆山海港城群像；入夜由獨立樂團拍謝少年將帶來「山海音樂夜」演出。

▲▼基隆「太平青鳥」書店在昨（15）日緊鑼密鼓進行書本上架。（圖／青鳥提供）

▲全台最美「看海書店」太平青鳥即將開幕，10月23日、24日將舉行正式開幕活動。（圖／青鳥提供）

開幕第2天（10/24），由策展人張漢寧、陳彥安同席對談策展基隆的藝術路徑；飲食文化工作者林昱丞、不務正業男子 Ayo 汲取基隆山海風土氣味。而文化工作者游智維、單彥博挖掘港都歷史痕紋；基隆作家曹銘宗回溯400年前⻄班牙建城的古老故事。最後由影評人藍祖蔚帶領影迷，重溫經典電影《千禧曼波》中的夢境迴廊，尋索基隆模樣。

除了兩日開幕活動外，太平青鳥也邀請基隆攝影家：鄭桑溪、林官賢、賴鐸洋，聯合展出《基隆時光詩》攝影展，將於10月23日與太平青鳥開幕同時開展，邀請民眾觀看不同世代眼中的基隆風貌。

▲全台最美「看海書店」太平青鳥即將開幕。（圖／朱逸文攝影，青鳥提供）

▲太平青鳥可鳥瞰基隆港，此為施工階段照片。（圖／朱逸文攝影，青鳥提供）



基隆市都發處表示，太平國小舊校舍經過修繕後，3分之1空間委外太平青鳥書店經營，初期簽約3年，剩下空間則將作為城市設計、都市整合及地方創生的交流平台。書店初期營運時間預計為「每週五、六、日，上午10點到晚上6點」，若市場反應好，經營團隊將增加營業時間。

▲▼全台最美「看海書店」太平青鳥即將開幕。（圖／朱逸文攝影，青鳥提供）

