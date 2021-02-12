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青鳥書店成功心法！蔡瑞珊：靜止讓人焦慮，滾動令我安心

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／青鳥提供）

▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊 。（圖／青鳥書店提供）

記者林育綾／台北報導

在書店一間間熄燈的年代，青鳥書店創辦人蔡瑞珊點亮一盞又一盞燈，如今已有5間常態經營的風格書店，更以「書媒體」為核心策劃許多活動。她透露，其實從第一間華山青鳥開始，從未想像過會擁有今日的風景。關鍵在於她的性格不喜歡「靜止」，每天醒來只要發現有個地方停滯不動，就感到焦慮，「滾動、流動的感覺，令我安心」。

▲▼蔡瑞山、張鐵志。（圖／青鳥提供）

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▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊（左）與顧問張鐵志（右），以「書媒體」為核心策劃許多活動。（圖／青鳥提供）

《行銷江湖》作者曾孟卓稱讚，在書店不斷熄燈的年代，青鳥能夠優雅的以書店之姿存活且不虧本，實屬難得。而蔡瑞珊也透露，許多人會以為書店的工作很悠閒、輕鬆，實際上「青鳥」就是不斷振翅向前，步調十分忙碌緊湊，在這裡的正職員工除了要顧店，還要發想並執行許多企劃，一刻也閒不下來。

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／青鳥提供）

▲蔡瑞珊的性格不喜歡「靜止」。（圖／青鳥提供）

她接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，這跟自己的性格有關，「每天早上醒來，只要發現某些地方是靜止的，就會產生焦慮感。」例如1月台北國際書展實體展突然因疫情停辦，她和原先一起籌備書展的小組員工們討論，詢問大家的想法，不過很多人第一時間都只是愣住看著她，讓她不禁說，「你們不覺得，現在發呆也是一種罪惡嗎？

她認為，就算書展停辦，也應該來做點什麼事，更覺得生命一旦靜止就是在浪費光陰，因此當時立刻在臉書PO文宣布，青鳥書店在書展期間「免費提供」場地出借，讓出版社舉辦講座活動。很快的，大塊出版、新經典文化、鏡文學、玉山社⋯等紛紛積極聯繫，預約了好幾場。

蔡瑞珊說，聽到這麼多出版社聯繫，場次也很快就滿時，心裡非常開心，「因為我知道大家動起來了，這種滾動的感覺，讓我很安心」。但同時也不禁思考，「其他的出版社為什麼這麼安靜？為什麼暫停了？」她說，賺不賺錢是其次，寧願免費提供場地讓大家動起來，增加更多活絡的機會。

▲▼青鳥書店時常舉辦講座、活動。（圖／Facebook／青鳥 Bleu&Book）

▲青鳥書店時常舉辦講座、活動。（圖／Facebook／青鳥 Bleu＆Book）

回想起來，這樣的性格與家庭教育有關，蔡瑞珊透露，雖然自己的原生家庭家境還不錯，但家庭的教育從不鼓勵靜止。過去只要她一天沒工作，媽媽就會說她在家當米蟲，而她也不會跟家裡要錢，即使父親會為她準備，但只要看她靜止下來，馬上就會關切「最近在幹嘛？」

因此，她的哥哥除了是心臟科醫師，後來更考了8個執照，更在不久前拿到博士學位。姊姊也在念完碩士後，生完小孩，又拿了雙碩士學位。她的父親儘管在3、4年前退休，卻每天依舊忙碌，四處投資，一看到她靜下來，就馬上幫她報名投資理財課，還會出題考她「知道最近哪支股票又賺了多少錢嗎？」

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」,書店內觀及青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡瑞珊是少數「有數字概念的書店老闆」。（圖／記者呂佳賢攝）

蔡瑞珊說，自己雖然是中文系，但從20多歲開始就被父親強迫學習理財，並非很有系統地學習，但透過跟銀行理專、理財師開會，也有了數字概念；加上過去曾在一間公司負責創投相關的工作，長年的訓練讓她明白理財的重要。 

「我應該是少數有數字概念的書店老闆」，不過從開書店第一天到現在，只要有人提到想開書店而向她請益，「我都會勸對方轉行，因為並不是每個人都像我受過這樣的訓練，我不能輕易貿然推薦他們，畢竟賣書不是一門好生意，除非你的資本夠厚，或是你有第二專長，不需要靠書店維生」。

不過，她相當鼓勵想創業的年輕人多看理財書籍，她自己也會固定閱讀相關的書，例如《小，是我故意的》、《早安財金》等等；或是與企業方針、思考類型的書，前陣子她就讀了《末日松茸》，內容探討松茸這個食物的出現，對全球經濟起了翻天覆地變化；還有一本《沙茶》談到台灣移民史，蘊含龐大的經濟效益，「多閱讀相關的書，就能多培養自己的理財心得」。

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關鍵字：

青鳥書店蔡瑞珊理財

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