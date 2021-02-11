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下下籤就是上上籤！青鳥書店蔡瑞珊受父親影響：命運在自己手裡

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊分享創業心法。（圖／青鳥提供）

▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊不迷信，相信命運掌握在自己手裡。（圖／青鳥提供）

記者林育綾／台北報導

面臨人生的重大事件與抉擇，許多人會嘗試到廟裡求籤，或找人占卜、算命；不過青鳥書店創辦人蔡瑞珊曾在Podcast 節目中說過一句話，「下下籤就是上上籤！」而這句話其實是受到父親的影響，讓她在創業路上除了例行的大拜拜之外，幾乎不迷信，相信「命運掌握在自己手裡」。

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊分享創業心法。（圖／青鳥提供）

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▲蔡瑞珊2016年以台北華山青鳥書店為起點，如今有5間書店，並以「書媒體」為核心策展許多企劃。（圖／青鳥提供）

蔡瑞珊與張鐵志主持的「青鳥search」Podcast 節目在去年6月邀請到七年級作家陳栢青，宣傳新出版的小說《尖叫連線》，陳栢青接受訪問提到，自己為了出書壓力太大，很擔心這年頭沒人願意讀小說，為此去向文昌君求籤問「書運」，沒想到求到一張下下籤讓他大崩潰，後來仔細讀籤詩，才發現語帶玄機。而當時蔡瑞珊也對他說，「其實下下籤就是上上籤」。

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊 。（圖／青鳥提供）

▲▼蔡瑞珊擅長策劃大小活動，日前在森大青鳥舉行「VERSE mini Book Fair + 新春小市集」，還邀請到新北市書法比賽前2名美少女：雷言夏、蔡中泠當場揮毫義賣春聯。 （圖／青鳥提供）

▲▼「VERSE mini Book Fair + 新春小市集」邀請美少女蔡中泠、雷言夏當場揮毫義賣春聯。（圖／青鳥提供）

蔡瑞珊接受《ETtoday新聞雲》訪問分享，其實這句話是受到父親的影響。她的父親蔡太國是知名建商，出生於雲林，早年村子裡家家戶戶都愛賭博，尤其逢年過節時，幾乎每個門走進去，都能聽見人聲鼎沸賭博的場景。

她聽聞爺爺也十分好賭，曾經為此將家裡的田地都賭光了，還欠債60多萬，而當年的60幾萬，可能是現在的600多萬甚至千萬，那時候父親才18歲，就扛下家裡鉅額債務，跑到台北幫人做西裝，先請親戚幫忙還錢，此後西裝收入再還給親戚。

但在那時候，製作一件西裝的收入要還龐大債務，可想而知要非常漫長的時間，蔡太國產生了轉行的念頭，想從事房地產工作；沒想到去各個廟求籤，「每一間廟都是下下籤」，彷彿暗示他不該轉行。

蔡瑞珊說，父親當時考量自己已經走投無路，沒有別的選擇，在後方債務追趕的壓力下，認為非這麼做不可；「沒想到一轉行，就中了！」蔡太國成立佳家建設，主經營法拍屋、住宅建案，事業非常成功。

蔡太國從一個原本很迷信的人，變成完全不迷信的人，如今相較於其他親戚，聽到算命都會嗤之以鼻。因此蔡瑞珊從小就接受父親的信念，告訴她，「不要迷信，命運是掌握在自己的手裡，不要讓任何人主宰自己的命運。

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊分享創業心法。（圖／青鳥提供）

▲蔡瑞珊以「書媒體」為核心，策劃許多與閱讀相關的活動。（圖／青鳥提供）

或許是這股信念感染了蔡瑞珊，她創辦青鳥書店以來，除了到一個新地點擴張時一定會拜拜，也會有例行的主要祭拜，其餘從不迷信。

而去年求到下下籤的陳栢青，作品《尖叫連線》有相當不錯的成績，更在去年12月獲得「2020 Openbook好書獎」，讓他開心到上台領獎脫衣，也明白自己所選擇的道路和做法並非枉然。這個案例，彷彿再次證明了「下下籤就是上上籤」。

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