誠品歷年最大外文書展！橫跨30國「時光旅人書店」還有神秘覆面書

▲誠品舉行歷年來規模最大外文書展「時光旅人書店」。（圖／誠品提供）



記者林育綾／綜合報導

誠品舉行歷年來規模最大外文書展「時光旅人書店」，收羅橫跨美英日澳近30國作家作品，即日起至10/17於誠品信義店3樓 FORUM以及線上同步開展，包括名家限量簽名書、看不見書封的「覆面書」等，即日起單筆消費滿888元還贈送200元抵用券。

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▲全球限量100套、由知名作家村上春樹親筆簽名的《Killing Commendatore（刺殺騎士團長）》限量收藏版。（圖／誠品提供）

此次「時光旅人書店」外文書展，取得村上春樹親筆簽名、全球僅限量100套的《Killing Commendatore（刺殺騎士團長）》，書封採布面精裝、設計成調色盤，書盒採用手工松木、以畫箱為設計概念，並附有畫筆及顏料，巧妙呼應書中主角的畫家身分。

重量級親簽作品還有被譽為本世紀最好看、最有預言性的小說《使女的故事》續集《The Testaments》特別版，每套書籍都由作者瑪格麗特艾特伍親手簽名並編號，精美布面對開磁吸書盒，搭配內部手工大理石紋樣，數量珍稀，值得書迷珍藏。另有諾貝爾文學獎得主石黑一雄最新著作《Klara and the Sun（克拉拉與太陽）》等名家限量簽名書，即日起誠品全台實體門市單筆消費滿888元，即贈200元實體及線上抵用券。

▲名家作品，也限量推出看不見封面的「覆面書」。（圖／誠品提供）

而名家作品，也限量推出以牛皮紙包裹的「覆面書」，看不見書名以及簡介，僅透過紙卡上的一句話盲選，讓每次的選擇都是一段緣分相遇，也期待能與讀者產生閱讀共鳴。

展場限定的限量親筆簽名平裝書也有許多驚喜，像是村上春樹最新短篇小說集《First Person Singular（第一人稱單數）》、暢銷書《生命中的美好缺憾》作者 John Green首部散文集《The Anthropocene Reviewed》、在國際書市刮起旋風的王鷗行《On Earth We're Briefly Gorgeous（此生，你我皆短暫燦爛）》等，充滿紀念意義。

科幻迷也不能錯過近期必讀的原文小說，像曾獲雨果獎、星雲獎的經典小說、電玩《Dune（沙丘魔堡）》，原著電影今年年底即將搬上大銀幕；獲紐約時報暢銷第一名的科幻史詩小說《The Wheel of Time（時間之輪）》，書中虛構世界錯綜複雜的細節與原創性，吸引全球百萬科幻書迷朝聖，更將由Amazon 改編為影集上映。

即日起至10/17，誠品信義店「時光旅人書店」逾萬本書籍優惠79折起，誠品黑卡會員獨享雙書77折 （雙書優惠以偶數冊數計算，特價品不列入本數計算，亦恕不折扣）！於展場單筆消費滿1,000元還贈100元電子抵用券（可累贈，適用範圍為誠品信義店書店、音樂館、知味市集，不適用於其它展場、門市或專櫃) 。

另誠品生活巨城店9/3起也於新竹巨城購物中心1F，舉辦為期一個月的「曬書市集」，中文書6本500元、文具禮品3折起、影音及週邊5折起優惠，當日單筆消費滿2,000元，贈「布朗博士茶樹控油潔膚皂」1顆。

▲台北東區Aesop忠孝概念店，近來與青鳥書店合作開設「Aesop Reading Corner」。（圖／青鳥提供）

此外，台北東區Aesop忠孝概念店，近來與青鳥書店合作，將在店中開設「Aesop Reading Corner」，容納約1200本書籍，類型涵蓋經典文學類、社會人文類、哲學思想類、藝術設計類、生活風格類、與攝影集等，未來將開放讀者帶一本書來「交換」，期許成為城市書櫃的延伸起點，也是靈魂安放的空間所在。

▲台北東區Aesop忠孝概念店，近來與青鳥書店合作開設「Aesop Reading Corner」。（圖／青鳥提供）

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