陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

記者趙蔡州／綜合報導

「76行者」總召集人陳修將15日涉嫌殺害22歲胡姓女友，被檢警依傷害及殺人罪嫌逮捕送辦。陳修將曾經當過角頭大哥，經營過賭場及應召站，直到後來看見父親的眼淚，決定洗心革面，以浪子回頭、愛妻愛孩子的形象出現在鏡頭前，沒想到如今再次涉嫌刑案，讓網友及粉絲看了相當震驚。

據悉，陳修將曾經是角頭大哥，經營賭場及應召站，直到因為犯罪被判刑7年，看見父親在眼前泣不成聲，才悔改答應爸爸「這一定是最後一次，請您放心」，出獄後也努力改過向善，並且認識了洪姓妻子，兩人一起踏入殯葬業，更成立「76行者美容修復團隊」。

▲陳修將以浪子回頭、愛妻愛孩子的形象出現在鏡頭前，沒想到如今再次涉嫌刑案。（圖／翻攝自臉書／陳修將）

76行者美容修復團隊成立後，先後參與過澎湖空難、台南地震、花蓮地震及太魯閣花蓮出軌事件的罹難者大體修復，陳修將以「浪子回頭」的形象出現在鏡頭前，也經常在社群平台分享妻子與女兒的照片，浪子回頭金不換，讓許多人肅然起敬。

不料如今陳修將因為「疑似殺害女友」躍上媒體版面，讓許多網友看了相當震驚，也有許多留言「他不是結婚了嗎」、「我記得他有老婆小孩了唉，怎麼又有女友了」。根據《三立新聞》報導，陳修將老婆的IG可以看見，她已經將陳修將的照片刪光，加上陳修將向警方描述與胡女是男女朋友，顯示兩人可能已經離婚。

▲陳修將帶女友趕到醫院，但此時女友已經死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳修將8日帶胡女入住彰化埔心鄉一間汽車旅館，後來因為有事情外出，不料15日凌晨返回房間時，就看見女友全身是傷，才趕緊將人送醫，他事後向警方供稱，由於事發時不在現場，不清楚胡女獨自待在旅館時，究竟發生了什麼事。

警方調查路口監視器畫面，並根據旅館所搜集的跡證，認為陳修將供詞有問題。檢方後續相驗死者遺體時，發現死者身軀、四肢均有明顯傷口，懷疑案件不單純，加上陳修將供詞有諸多疑點，因此下令當場將人逮捕。

檢方15日晚間再次複訊陳修將，陳男才坦承有與胡女發生爭執，進而動手拉頭髮，導致胡女的頭部撞擊重物。由於胡女有硬腦膜下出血，送醫後不治身亡，檢方認為陳男涉嫌殺人重罪，因此向法院聲押禁見，全案仍在偵辦當中。

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