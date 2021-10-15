城中城大火燒出老舊住宅危機　蔣萬安籲加速處理2件事

▲高雄城中城大火，空拍畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄城中城大火造成46人死亡，再度喚起政府重視危老建物的安全，與管理問題。對此，國民黨立委蔣萬安表示，必須加速處理「危老及高風險建築救災演練」，以及「全面盤點建物消防安全設備是否完備」。

蔣萬安15日透過臉書表示，要加強危老及高風險建築救災演練。各縣市政府必須確實列管危險、高風險建物，落實公安檢查、消防安檢及定期稽查，更要加強救災模擬演練，絕不能讓行政怠惰或人力不足，成為犧牲公安的理由。

蔣萬安強調，此類建物多半屋齡偏高，政府也應協調結構技師、土木技師等專業團隊，針對建物結構進行體檢及補強，以降低突發危難的傷害。

蔣萬安指出，消防安全設備必須定期保養維護，才能在緊急時刻發揮作用；但台北市近幾年的消防安全設備合格率，竟有逐年下降的趨勢。根據北市消防局統計資料，107年消安設備查察合格率為94.83%，但108年、109年分別降至93.54%及92.40%。消安設備的維護不能打折，未來會要求中央主管機關督導各縣市政府消防局進行全面查察，不合格的地方也要求儘速改善。

蔣萬安說，台北市登記使用執照的建物超過11萬棟，但屋齡超過30年以上的建物超過八成、屋齡超過50年的甚至也超過三成；這些老舊建物雖然符合當時的消防法規，但距離現在的安全法令規範要求仍有很大的距離，可見即便是首善之都台北市，仍有許多地方需要跟上腳步。

蔣萬安認為當務之急，除了盡快釐清這次城中城大火的真正的起火原因，老舊建物的公安管理及後續處理問題，甚至加快都更的腳步，都是未來政府及民眾必須共同面對的課題。

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