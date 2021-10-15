阿富汗清真寺爆炸至少25死32傷　多人倒地血腥畫面曝光

▲坎大哈一座清真寺發生自殺式炸彈攻擊，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

阿富汗坎大哈省一座什葉派清真寺15日遭自殺炸彈攻擊，初步消息指出，至少已有25人死亡，另有32人受傷。

綜合半島電視台與俄羅斯衛星通訊社報導，爆炸發生在位於市中心的伊瑪目巴爾加（Imam Bargah）清真寺，這是坎大哈最大的清真寺之一，可容納4000名信徒。爆炸案發當下正在進行周五祈禱。依據醫院給出的死傷統計，至少25人死亡、32人受傷。此前目擊者稱，這場攻擊造成7人死亡。

塔利班內政部稍早已證實有攻擊事件發生，恐怕將導致大量死傷，目前正著手調查爆炸案細節。確切死傷人數仍有待確認。塔利班官員科斯蒂（Qari Sayed Khosti）在推特發文表示，「我們已得知坎大哈市的什葉派清真寺發生爆炸，我們的一些同胞在其中殉難和受傷，阿富汗伊斯蘭酋長國（即塔利班）的特種部隊已抵達該地區，以確定事件的性質，並將肇事者繩之以法。」

從推特流出的現場畫面可見，目測清真寺內已有近10人倒地，窗戶全被震碎，現場一片狼藉，不少民眾也合力用布將寺內的屍體抬出去。一位當地醫生告訴BBC，受傷的信徒將被被送往米爾韋斯醫院（Mirwais hospital）。

BBC駐阿富汗記者克馬尼（Secunder Kermani）表示，伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（IS-K）很有可能出面宣稱犯案。

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