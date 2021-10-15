鼎興牙材詐貸風暴　華南銀2經理+工銀租賃董事長總經理下場慘曝

▲台北地院判決認定華南銀與工銀租賃6名職員與何宗英共犯鼎興牙材詐貸案。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

鼎興牙材負責人何宗英和財務主管江美玉，先前已因詐貸37億元，被分別判刑18年、22年，檢調另外查出，何、江在華南銀行、工銀租賃員工協助下詐貸，導致2間金融機構呆帳逾5億元，台北地院15日一審宣判，依《銀行法》共同背信等罪，判工銀租賃前董座許明郭等2金融機構7人有罪，各處徒刑3年9月到8月，何、江則各再判刑9年2月。

何宗英因公司財務周轉問題，從2008年開始與財務主管江美玉等幹部商議，向平常有業務往來的牙醫借用支票、製造假交易紀錄，向銀行及租賃公司陸續詐貸322次，直到頂興牙材在2016年出現跳票，詐貸案曝光，累計犯罪所得達37億元。

何宗英和江美玉2人已因詐貸案遭北院判刑18年、22年，目前上訴高院中，檢調另外查出，何宗英涉嫌違反關係人授信限制，利用與華南銀行高層的姻親關係，以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃貸款，結果造成2金融機構鉅額呆帳無法清償。

案經北檢另案起訴後，北院15日再依共同背信等罪，判何、江各9年2月，涉案的華南銀行長安分行前後任經理葉慶瑞、陳麗華等5人各判1年8月到3年7月徒刑，工銀租賃前董事長許明郭、總經理葉銳生各判8個月；可上訴。

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