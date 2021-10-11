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少年隊女警判刑將入獄！市警局挺隊長「依法免職」將查考核疏失

▲▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍。（圖／翻攝台北市政府警察局、翻攝臉書） 。

▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍。（圖／翻攝台北市政府警察局、翻攝臉書） 。

記者張君豪／台北報導

台北市警局少年警察隊爆發管理疏失！1名任職少年警隊長邱子珍辦公室秘書的女偵查佐蘇杏欣因在外超貸與人合夥購買房產，遭對方提告詐欺、背信、其中背信罪定讞即將發監入獄執行！警員爆料：蘇女獲該隊隊長邱子珍長期信任，即遭判刑，蘇仍連續3年考績獲甲，引發其他戮力辦公的同單位警員不平！

對此台北市警局11日找開緊急會議，局長楊源明下令督察室介入調查，督察系統將調閱近年蘇女考核紀錄，釐清少年隊長邱子珍是否涉及徇私偏袒、管考不周等行政責任。

▲▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍。（圖／翻攝台北市政府警察局、翻攝臉書） 。

▲曾任台北市警察局少年警察隊長秘書的蘇杏欣9月間遭邱子珍依法免職。（圖／翻攝臉書） 。

警界透露：蘇女今年1月二審背信罪判刑確定，不得緩刑；據傳少年隊長邱子珍為平息眾怒，曾在隊上私下抱怨：「女秘書官司是她到任前被告，案件是5年前舊聞非她任內發生」，企圖撇清警察主官管考不周連帶責任，但因蘇女考績連年獲甲，且佔用隊長室秘書職缺，基層質疑少年隊長恐有管考不實、虛造浮濫考績之嫌。

少年警察隊長邱子珍任內，並未將蘇員送行政調查，也未祭出任何處分，基層警質疑「一涉詐欺背信偵查佐、怎拿到連續3年甲等考績？」台北市警局11日召開緊急會議，會後局長楊源明指示督察室火速調查，釐清上述問題、強調絕對勿枉勿縱、如果邱隊長有徇私包庇情形，市警局絕對會追查到底。

也有警員質疑蘇女判刑確定即將發監執行，卻遭邱子珍火速免職，認為未召開考紀人評會有違法之虞、對此台北市警局11日下午說明指出：少年警察隊長邱子珍是在發現上情後，依照《公務人員任用法》28條規定、「公務員犯罪經判處有期徒刑以上之刑確定，得依法免職、不得任用為公務員」市警局力挺少年隊長邱子珍，火速免職遭判刑蘇姓女偵查佐，高層認為其明快處理蘇員涉案問題並無不當。

現任少年警察隊長邱子珍從警36年以來，長年投入婦幼、少年保護等治安工作、曾當了7年的北市婦幼警察隊長、又當了3年多的少年警察隊長，邱今年8月集結10年婦幼、校安工作經驗撰寫成「渴愛的青春」一書，並獲得台北市長柯文哲、警政署長陳家欽、警大教授林麗山以及台北市家防中心主任陳淑娟專文推薦、該書也成為眾多家長、學校老師輔導學生子女的必讀書籍。

但市警局坦承，督察調閱審核蘇女在少年隊歷年考核需要作業時間，今日適逢國慶連假內勤人員均未上班，但強調案件會持續調查、並適時對外界說明。

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