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蘿莉塔罵人遭求償2百萬「自曝月收入」　李沐晴：她連道歉都要法官教

記者劉昌松／台北報導

《大學生了沒》蘿莉塔去年在臉書上跟風留言，評論藝人李沐晴「吃別人的男友&老公很多次」、「婊婊的」，被檢察官依加重誹謗罪起訴，台北地院14日開庭，蘿莉塔覺得遭求償2百萬元「太誇張」，稱只能付得起1、2萬元幾乎1個月收入，李沐晴則不滿蘿莉塔沒有誠意，「道歉都要法官教，要律師推她才站起來」，雙方和解破局，等待下次開庭。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲蘿莉塔(右)14日在律師林育杉陪同下，為挨告加重誹謗罪案出庭。（圖／記者劉昌松攝）

蘿莉塔本名李晨菲，2009年從電視節目《大學生了沒》出道，她14日開完庭後，面對記者採訪沒有說話，僅由律師林育杉代為回答，「因為和解不成，那就讓法官判斷是非對錯，對求償的金額也是大家來公評，我們都尊重司法。」

曾拍攝多部電影、電視劇的李沐晴則受訪表示，跟律師討論過，覺得求償金額是要讓對方真的能感受痛的，「到現在我感受不到她的歉意，她不承認有任何傷害別人的行為，今天她連道歉都要法官教她怎麼道歉，站起來都不願意，要律師推她才站起來，這樣的道歉沒辦法接受，她覺得自己沒有做錯，就等待司法最後的裁決。」

▲▼李沐晴(圖)不滿遭蘿莉塔誹謗提告求償200萬元，並質疑蘿莉塔道歉沒誠意。（圖／記者劉昌松攝）

▲李沐晴認為蘿莉塔連道歉都要法官教，沒有誠意。（圖／記者劉昌松攝）

2020年6月間，1名劉姓女子在臉書上po出李沐晴的EVA帳號截圖，寫道「Eva：sure的事情，姐妹他和我丈夫睡覺」，「婊子中的婊子 沒有必要說太多」等話，蘿莉塔留言「她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」，「因為她已經吃別人的男友&老公很多次」。

李沐晴不甘遭網路霸凌提告，蘿莉塔14日到法院出庭時，否認犯罪，認為自己說得沒有錯，但如果造成對方不快，她願意道歉，只是對方要求賠償2百萬元，「太誇張了，我只能付大概1、2萬，差不多是1個月收入」，經法官協調，李沐晴同意降為15萬元，並希望能獲得真心道歉，蘿莉塔仍表示只能負擔5萬元，雙方和解破局。

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