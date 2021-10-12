假交易A公司2億元　台灣富士軟片前「本部長」涉背信遭約談

▲台灣富士軟片公司的前營業本部本部長涉嫌背信掏空公司2億元遭約談。（圖／翻攝台灣富士）

記者劉昌松／台北報導

曾任台灣富士軟片公司營業本部本部長的吳姓男子，涉嫌在離職前，多次利用握有採購決行權的機會，擅自核准和親友的公司進行小額交易，把台灣富士軟片的錢A進自己口袋，前後造成台灣富士軟片約2億元損失，檢調獲報後，12日兵分5路展開搜索，同步依《刑法》背信等罪約談吳和相關親友等8人釐清案情。

台灣富士軟片資訊有限公司(FUJIFILM Business Innovation)，原名是富士全錄公司(FUJI XEROX)，是富士軟片集團的一員，公司創始之初從事日本與亞洲區銷售，後來進行商品與技術的研發，並供應至全球市場，產品除辦公室設備，也提供雲端及行動服務。

檢調獲報，曾在台灣富士全錄時代就任職的吳經明，曾任公司資訊處處長，2018年2月離職時，職務已調升為營業本部的本部長，獲得公司信任，可自行決行部分採購案，卻疑似趁此機會，擅自和親友開立的公司簽訂交易契約，台灣富士幾年來陸續依約撥款2億元，吳的親友公司卻始終沒把貨送出。

台北地檢署檢察官懷疑全案涉及《刑法》背信、業務登載不實，以及《商業會計法》開立不實憑證等罪嫌，12日指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索吳等人住居所，並約談吳和親友共8人到案協助釐清案情。

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