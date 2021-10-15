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魂斷三叉山！警與協作輪流揹遺體下山　家屬淚：謝謝送他回家

▲▼員警與登山協作4人頂著風雨，輪流揹負陳男遺體下山。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼員警與登山協作4人頂著風雨，輪流揹負陳男遺體下山。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

陳姓山友攀登嘉明湖步道前往南二段，10月11日疑因高山症發作，於台東縣海端鄉三叉山罹難，由於這2天山區持續豪大雨，直升機無法上山，經台東向陽派出所員警與嘉明湖登山隊協作人員4人冒雨入山，將遺體揹下山交給家屬；4人以輪揹方式，歷經兩日翻山越嶺，終於在14日10時45分順利抵達向陽管制站，將遺體交給殷殷期盼的家屬。

▲▼員警與登山協作4人頂著風雨，輪流揹負陳男遺體下山。（圖／台東縣警察局提供，下同）

52年次的陳男，於9日和2名友人由向陽遊樂區進入，取道嘉明湖步道前往南二段，但11日因氣候不佳，且陳男突然疑似高山症發作，3人遂折返嘉明湖山屋避難；不過陳男就在途中三叉山附近，失去了呼吸心跳，同行的2名山友也受傷，出現骨折、擦傷。

▲▼員警與登山協作4人頂著風雨，輪流揹負陳男遺體下山。（圖／台東縣警察局提供，下同）

一行人在台東林區管理處人員的護送下，先行回到嘉明湖山屋，而陳男遺體就用帳篷外帳包裹防雨，暫時先安置在三叉山下。

▲▼員警與登山協作4人頂著風雨，輪流揹負陳男遺體下山。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼冒著風雨及低溫，翻山越嶺越過小溪，抵達向陽管制站。

由於前2天受到圓規颱風外圍環流影響，山區持續豪大雨，使得空中勤務總隊直升機無法上山載運遺體，家屬及友人不捨大體一直停放在山區，只好轉向警消求援。

▲▼員警與登山協作4人頂著風雨，輪流揹負陳男遺體下山。（圖／台東縣警察局提供，下同）

台東關山分局向陽派出所接獲上情緒，由警員嘪慶霖和嘉明湖天馬及熊出沒登山隊協作人員共4人，立即整備好攜行裝備及防寒衣褲，於12日19時40分由向陽派出所出發，13日清晨4時40分在由向陽山屋挺進至三叉山事故地點，復於12時45分，4人開始以輪揹方式，冒著風雨及低溫，不畏艱難的翻山越嶺越過小溪，終於在14日10時45分抵達向陽管制站，再以搬運車將大體順利運抵向陽派出所，交由家屬辦理後續事宜。

罹難家屬一再向冒雨上山的4名人員說「謝謝您們送他回家」，話語中充滿了無限的感恩；隨後大體轉交禮儀社人員送至慈濟關山分院；俟相驗畢後，再由家屬辦理相關後事。

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