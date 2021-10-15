心痛畫面曝！451萬BMW大7失控跨對向道　撞噴工程車釀1人傷

記者楊熾興／桃園報導

陳姓男子14日駕駛新車價451萬的BMW大7轎車行駛桃園大溪區石園路時，因未注意車前狀況，跨越至對向車道衝撞台灣電力公司工程車後，再撞擊停放路旁一輛自小客車，造成現場1位施工人員多處擦挫傷、雙方車輛車頭毀損及停放路旁自小客車引擎蓋變形，警方呼籲，行駛車輛應隨時注意車前狀況，以維自身及用路人安全。

▲BMW大7駕駛因未注意車前狀況，跨越對向車道衝撞工程車再撞上路邉停車。（圖／大溪警分局提供）

▲▼工程車車頭被撞凹後，BMW再撞路邊停車。（圖／大溪警分局提供）

陳姓男子在昨日下午14時許，駕駛黑色BMW大7轎車，行駛大溪區石園路往大溪方向時，跨越至對向車道，毫無煞車直接撞上設置圍籬的台灣電力公司工程車，造成現場1位施工人員反應不及多處擦挫傷，但大7轎車衝力未減再撞上路邊停放自小客車後才停止。

▲▼BMW再直撞路邊停車後才停止，雙方車頭幾乎全毀。（圖／大溪警分局提供）

大7及台電工程車車頭嚴重損毀，另一台小客車引擎蓋變形，警方對陳男實施酒測，該男子酒測值為0.0mg/L。大溪分局初步調查，陳男疑似未注意車前狀況而發生事故，警方呼籲，行駛車輛應隨時注意車前狀況，以維自身及用路人安全。