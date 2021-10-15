幫討3萬5債爆衝突！豐原街頭「3打1」　午夜追逐狂毆驚悚畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區凌晨4點發生街頭追逐鬥毆情事，18歲的彭姓男子覺得19歲的王姓男子欠謝姓男子3萬5千元，卻經協議後不用還，彭覺得有詐，主動幫謝討債，不料當場被王及其2名友人毆打，3人從超商一路追打彭男到街頭，警方獲報啟動快打部隊前往，3小時內便將行凶的王姓等3嫌傳喚到案，正在製作筆錄了解案情。

▲▼豐原午夜街頭有人追逐毆打，警方啟動快打3小時內帶回3名嫌犯。（圖／民眾提供）

豐原分局豐原派出所凌晨4點多獲報，有多人在三民路、新生北路口追逐打架，警方立即啟動20名快打警力到場處理，打群架的人都已離開，僅被害人彭男在場。

經警方了解，19歲的王男向18歲的謝男借了35000元，經雙方協商後達成協議免償還，彭男覺得其中有詐，怎麼可能平白無故不用還錢，彭男找了王男在三民路一家超商談判，彭堅持要向王男索討債款，進而發生口角，當場還有王的舒姓、陳姓友人。

警方表示，這群人全是朋友，因此透過彭男在3小時即傳喚王男、舒男及陳男到案，3人坦承犯行，全案依刑法妨害秩序罪及傷害罪函送偵辦。

由於彭男還在醫院救治，王嫌等人正在製作筆錄，王、謝之間的債務糾紛，以及王是徒手毆打或是拿刀行凶，尚待釐清。