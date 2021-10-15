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陸「風電旗手」謝長軍涉貪遭起訴　曾發豪語：要做綠色能源的龍頭

▲大陸前國電集團副總經理謝長軍。（圖／CFP）

▲大陸前國電集團副總經理謝長軍。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸前中國國電集團副總謝長軍2021年除夕前被逮，並於昨（14）日遭到公訴。謝長軍是大陸風電三十餘年發展史上重要的推動者，曾擔任全球最大風電商龍源電力集團的總經理，被外界稱為「風電旗手」。不過，謝長軍也是在龍源電力集團任內，收受第一份賄款，還涉嫌為親友非法牟利，隨著檢方指控，謝長軍的另一面才公諸於世。

▲▼ 內蒙古,烏蘭察布,風電基地。（圖／視覺中國）

▲位於內蒙古烏蘭察布的風電基地。（圖／視覺中國）

《北京青年報》報導，謝長軍帶領龍源電力開拓海上、海外高海拔和低風速風電市場。龍源電力在2009年12月實現香港主板IPO，創下多項歷史第一。在2012年的年度業績記者會上，謝長軍曾表示，「不出意外，明年我們就可以當（全球風電）老大 ，龍源要做綠色能源的龍頭」。

謝長軍退休後，耗時7個月將龍源電力創業的十餘載歷程記錄成書，命名為《大風起兮》，這本類似回憶錄的著作也成為謝長軍投入風電事業的完整寫照。此外，他最近一次公開露面是2021年2月3日「中國新能源電力圓桌」年終座談會，當時他是會議主持人並發表專題演說。

▲謝長軍著作「大風起兮」。（圖／翻攝北青報）

▲謝長軍著作「大風起兮」。（圖／翻攝北青報）

公開現身5天後，謝長軍就遭到中共中紀委調查，他被控利用擔任龍源電力集團公司（後更名為龍源電力集團股份有限公司）總經理、中國國電集團公司副總經理等職務上的便利及職權、地位形成的條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

除了受賄罪外，謝長軍還涉嫌為親友非法牟利罪、國有公司人員濫用職權罪等罪嫌。檢方指控提到，他利用職務便利，以明顯高於市場的價格向自己的親友經營管理的單位採購商品，致使國家利益遭受特別重大損失；徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司嚴重損失，致使國家利益遭受特別重大損失。

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