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核能廠除役成大肥肉！天道盟村哥撂小弟砍包商　公務員長期索賄

▲▼第一核能發電廠，核一。（圖／記者謝婷婷攝）

▲天道盟同心會分會長郭簡村以暴力介入核一、核二廠採購工程圍標集團及賈姓公務員收賄。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃宥寧／台北報導

天道盟同心會分會長郭簡村，涉嫌於2016至2019年間，以強迫、利誘等方式，讓廠商配合圍標台電核一廠、核二廠，以謀取工程利益，又指揮小弟們砍傷不聽話許姓包商；擔任過台電公司核一賈姓公務員則長期利用負責小核採購及工程採購規劃、招標等向廠商索賄。士林地檢署今依違反政府採購法、殺人未遂、貪汙治罪條例等罪將郭簡村、張煌懋、賈儒龍等人提起公訴。

天道盟同心會金山分會前會長，綽號「村哥」郭簡村（52歲），活躍在新北市金山、石門地區，以名下2家公司，及張煌懋合夥開設「富國營造」等3家公司並在核一、核二廠的標案中，藉分工陪標掌握工程標案，或是以採購案金額8到10%為報酬，糾集緯豐等共5家公司，輪流得標承作，並借助村哥勢力威迫，以提供金錢利益或承諾得標後分包工項承攬等方式，讓其他廠商同意配合陪標而不為價格競爭，郭為了不讓其他廠商投標，會在投標截止日在核一廠、核二廠門口守候，阻攔非內定得標或陪標廠商入內投標，從2016年至2019年獲得16項標案不法獲得共1億9479萬餘元。

不僅如此，手段粗殘又想「整碗捧去」郭簡村不滿2017年間投標邊坡救災工程時，同為核一協力廠商許男私自找來其他公司等人參與投標，導致郭簡村得多付150萬（搓圓仔湯費）說服退出，許男事後取得介紹費，又向郭簡村索討工程管理費50萬元，郭不滿在2019年3月26日藉由邀約許男談判，教唆李男等人持西瓜刀、棍棒款殺許男，大難不死的許男經搶救搶回一命。

▼核能發電廠除役工程意外釀千億殺機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼第二核能發電廠，核二。（圖／記者謝婷婷攝）

士林地檢署偵辦過程，發現擔任公務員賈儒龍從2011年起至2020年3月間，利用經辦核一廠修繕、補強等小額工程、土質調查暨評估工作委託服務、核一、核二放射性廢棄物貯存設施邊坡及土石流調查宇評估工作等採購案，要求廠商浮報價額、安插下包廠商，從中將工項低價高報增加不必要空項等方式套取工程款差價收受賄賂共77萬餘元。

士林地檢署依違反政府採購法、殺人未遂、貪汙治罪條例等罪將郭簡村共11人提起公訴，並對賈儒龍求處10年以上有期徒刑、郭簡村求處8年以上有期徒刑、張煌懋求處5年以上有期徒刑；另外涉嫌砍殺李男、林男等因與許男達成民事和解，刑事部分另量處適當刑度。

士林地檢署許恭仁檢察官、劉東昀檢察官此次指揮廉政署等，讓地檢署進一步發現核電廠的採購影響公共安全甚鉅，且核電廠除役的後續工程可能引起不法勢力覬覦，在今年4月間透過政風聯繫中心與台電公司核一廠、北北區處舉辦會議，就法規面及實務面間進行意見交流，加強雙方聯繫與合作，期望能提升採購效率，並對違法行為產生嚇阻作用，維護採購程序公平公正與民眾用電安全。

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