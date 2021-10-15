快訊／國民黨團再出招提「散會動議」　不敵民進黨團人數優勢遭否決

▲國民黨立委舉牌抗議，民進黨立委則站在官員席前方，保護行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院15日再度邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告總質詢，不過，立法院長游錫堃上午10點多宣布繼續開會後，國民黨立委陳玉珍提出散會動議，強調要讓行政官員專心處理高雄「城中城大樓」大火事故，應該立即散會；後經立院表決，國民黨團不敵民進黨團人數優勢，提案以35票贊成、64票反對遭否決。

國民黨團為杯葛蘇貞昌上台備詢，今天再出奇招，在上午10點多提出散會動議，要求散會讓行政官員可以專心處理高雄「城中城大樓」大火事故。

國民黨團提案指出，老舊社區消防、結構等安全性不足，地方政府理應積極介入，由此可知高雄市政府明顯失職、失能、怠惰、草菅人命，加上高雄市負債居六都之冠，又不願意將時間和金錢花在刀口上，此時需要行政院長待人、帶錢直接介入解決，儘速檢討高雄市府缺失並改進，以及預防災難再次發生，避免國人生命再次受到威脅，建請本次會議立即散會。

陳玉珍並率眾喊「立刻散會、救救高雄」口號，呼籲高雄市長陳其邁已經無法處理這個事件，不要把行政院長綁在這裡，高雄需要中央充沛的資源，蘇揆應該趕快南下坐鎮；國民黨立委也舉起「高雄人禍傷亡不斷，蘇貞昌陳其邁想甩鍋？」、「願高雄平安台灣平安」、「高雄大火46死41傷沒人負責？」手舉牌表達意見。

根據《立法院議事規則》規定，會議進行中，出席委員得提出散會之動議，經15人以上連署或附議，不經討論，由主席逕付表決。上午10點27分，游錫堃宣布表決國民黨團提議，該案最終以35票贊成、64票反對、1票棄權遭民進黨團人數優勢否決，而後國民黨團提議重付表決，仍以以36票贊成、63票反對、0票棄權遭否決。