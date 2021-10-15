城中城46命多為濃煙嗆傷亡　醫曝原因「獲救還要注意3點」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄城中城大火46死悲劇震撼全台，高雄市消防局長李清秀表示，罹難者多為濃煙嗆傷致死。台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰14日在臉書PO文中提到，火場中吸入大量濃煙可能會因為肺水腫缺氧與一氧化碳中毒昏迷而死亡，若幸運獲救，也要注意肺部功能變化，以及肺阻塞肺纖維化、肺癌的產生。

▼▲城中城大樓陷入火海，濃煙直衝天際。（圖／記者許宥孺翻攝）

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城中城大樓14日凌晨一場大火奪走46人性命，造成41人輕重傷。高雄市消防局長李清秀表示，罹難者平均年齡為62歲，多為濃煙嗆傷致死，主要有致命關鍵有5項，包括火災發生時間凌晨，住戶已熟睡、長輩老弱多、低樓層以玻璃帷幕為主、樓梯間堆滿雜物、建材裝潢不符合消防標準。

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰14日在臉書PO文中提到，吸入大量火災濃煙會造成急性肺損傷缺氧，滾燙的濃煙灼傷肺部與呼吸道後，呼吸道水腫就無法氣體交換，當場會因為肺水腫缺氧與一氧化碳中毒昏迷而死亡；若幸運獲救，也要密切注意之後的肺部功能變化，還有後續肺阻塞肺纖維化、肺癌的產生。

▼▲火勢撲滅後，大樓內部幾乎變成廢墟，外牆也燒成焦黑一片。（圖／記者吳奕靖翻攝、記者洪靖宜攝）

據了解，城中城是早期高雄知名的住商大樓，曾有百貨公司、電影院以及冰宮進駐，但屋齡約40年屬於老舊大樓。消防專家林金宏提醒，火警發生時，能逃跑就要跑，不能跑就待在房間內待援。

林金宏表示，火警發生時一定會伴隨煙、熱，所以要掌握現場這2個關鍵，如果開門看到逃生路徑上沒有濃煙，就可以選擇逃生，若開門遇到濃煙則建議關門，不要往外跑，因為火場瞬息萬變，所以首要原則就是選擇沒有煙、熱的逃生路徑。

其次，林金宏指出，火場逃生一定要往下逃不要往上，而在火場還要有求生觀念，當開門準備逃生時，卻發現外面已經濃煙密布，一定要馬上關門並待在房間，許多人發生火警時不敢待在房間等待救援，是擔心在房間會被火燒，但真的遇到濃煙，千萬不要逃生要待在屋內求生。